Канал France 24 удалил сюжет о российских военных, в котором назвал украинское контрнаступление "вражеским"

"Видео с позорным сюжетом наконец-то удалено с сайта France 24. Обнадеживающе", – написал украинский дипломат.

Відео з ганебним сюжетом нарешті видалено з сайту @FRANCE24. Обнадійливо. pic.twitter.com/r92LAuZLHv — Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) April 14, 2023

На странице, где был размещен сюжет, теперь "ошибка 404".

В сюжете, снятом в расположении войск страны-оккупанта России, France 24 рассказывал, что кадры сняты в "секретном месте" примерно в 30 км от линии фронта, где оккупанты готовятся к бою. Журналист, который озвучивает сюжет, пересказывая слова одного из россиян, назвал украинское контрнаступление "вражеским".

Работу французских журналистов раскритиковал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. "Сюжет France 24 о российских военных, которые готовятся убивать украинцев, – позор журналистики", – твитнул дипломат. Он также напомнил, что поездка на оккупированные территории без согласия Украины является нарушением украинского законодательства и причастные к таким действиям "будут отвечать по закону".

LIGA.net обратила внимание, что France 24 финансируется французским правительством.