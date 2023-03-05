YouTube заблокировал канал российских пранкеров Вована и Лексуса

Теперь при попытке зайти на канал появляется надпись: "Аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube", говорится в сообщении.

Пранкеры, чьи настоящие имена Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, назвали это политическим шагом. "Корпорация использует свою популярность в дискриминационных целях и просто боится, что пользователи по всему миру поймут, что на самом деле думают западные политики", – заявили они.

Контекст:

Кузнецов и Столяров за время войны РФ против Украины неоднократно пытались выдавать себя за украинских политиков в разговорах с западными чиновниками. Также они представлялись и западными политиками. Россияне часто провоцируют собеседников делать политические заявления, в том числе в отношении Украины, которые в дальнейшем тиражируют российские СМИ, отметила "Німецька хвиля".

В частности, в ноябре 2022 года после падения ракеты в Польше пранкеры звонили польскому президенту Анджею Дуде, выдавая себя за президента Франции Эммануэля Макрона.

20 февраля они звонили экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель, выдав себя за пятого президента Украины Петра Порошенко.