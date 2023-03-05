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YouTube заблокировал канал российских пранкеров Вована и Лексуса

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Телефонные пранкеры остались без YouTube-канала
Телефонные пранкеры остались без YouTube-канала
Фото: pixabay.com

Сервис YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса, известных розыгрышами известных людей и политиков по телефону, "Шоу Вил". Об этом они сообщили в Telegram 5 марта.

Теперь при попытке зайти на канал появляется надпись: "Аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube", говорится в сообщении.

Пранкеры, чьи настоящие имена Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, назвали это политическим шагом. "Корпорация использует свою популярность в дискриминационных целях и просто боится, что пользователи по всему миру поймут, что на самом деле думают западные политики", – заявили они.

Контекст:

Кузнецов и Столяров за время войны РФ против Украины неоднократно пытались выдавать себя за украинских политиков в разговорах с западными чиновниками. Также они представлялись и западными политиками. Россияне часто провоцируют собеседников делать политические заявления, в том числе в отношении Украины, которые в дальнейшем тиражируют российские СМИ, отметила "Німецька хвиля".

В частности, в ноябре 2022 года после падения ракеты в Польше пранкеры звонили польскому президенту Анджею Дуде, выдавая себя за президента Франции Эммануэля Макрона.

20 февраля они звонили экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель, выдав себя за пятого президента Украины Петра Порошенко.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, YouTube, пранкер Вован, пранкер Лексус, пранк
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