В YouTube вернулся контент российских пропагандистских каналов

В марте 2022 года YouTube заблокировал аккаунты российских государственных телеканалов, но спустя полгода их контент вновь начал появляться на платформе Фото: depositphotos.com

Например, фрагменты программ телеканала НТВ, который распространяет прокремлевские нарративы, появляются на YouTube-канале с названием "НТВ Новости".

В марте 2022 года YouTube начал блокировать аккаунты российских телеканалов, связанных или финансируемых правительством РФ. В частности, о блокировке YouTube-аккаунтов телеканала НТВ стало известно 2 марта. На них было 17 млн подписчиков, сообщал НТВ в Telegram.

На YouTube-канале "НТВ Новости", который сейчас доступен для украинских пользователей, около 26,3 тыс. подписчиков. Первое видео на странице появилось в конце сентября 2022 года.

Скриншот: НТВ Новости / YouTube

При этом на официальном сайте телеканала (его можно открыть с помощью VPN) указано, что он теперь публикует свои видео только на российском аналоге YouTube – Rutube.

YouTube-канал "НТВ Новости" находится, если его искать в поисковой системе Google.

Скриншот: google.com

Кроме того, в YouTube доступен канал под названием "60 минут LIVE". Он публикует и эфиры программы с одноименным названием, которую на канале "Россия 1" ведет пропагандистка Ольга Скабеева, и выпуски программ новостей "Вести" и "Большие вести".

На канале более 50 тыс. подписчиков, первые видео там появились более четырех месяцев назад – в октябре.

Скриншот: 60 МИНУТ LIVE / YouTube

На некоторых видео есть предупреждение: "Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей".

Скриншот: 60 МИНУТ LIVE / YouTube

Официально контент государственной медиагруппы ВГТРК, куда входят каналы "Россия", "Россия 1", "Россия 24", НТВ и другие, публикуется на платформе "Смотрим". На этом сайте нет упоминаний о YouTube-каналах "НТВ Новости" и "60 минут LIVE".

Также в YouTube появился канал под брендом RT – RT news. Его материалы публикуются на английском языке. Тематика видео – отношения между Россией и США. К примеру, одно из видео называется (орфография сохранена) Biden war with russian (в переводе – "Война [президента США Джо] Байдена с россиянином".

Первые материалы на этот канал также были загружены четыре месяца назад. Сейчас на нем менее 6 тыс. подписчиков.

Скриншот: RT news / YouTube

RT – российская государственная медиагруппа, которая ориентирована на зарубежную аудиторию. Каналы группы вещают на английском, арабском, испанском, французском и немецком языках.

На сайте RT указано, что она размещает свои видео на видеохостинге Rutube, упоминаний о YouTube-канале RT news на нем нет.