"Думаете, мне нужна война с Россией? Нет, я этого не хочу". Российские пранкеры Вован и Лексус после падения ракеты в Польше позвонили Дуде, выдавая себя за Макрона

Дуда некоторое время разговаривал с "фейковым" Макроном, а когда заподозрил неладное, прекратил разговор Фото: EPA

"После взрыва ракеты в [расположенном неподалеку от украинской границы польском селе] Переводове во время непрерывных разговоров с главами государств и правительств [к связи] подключился человек, выдававший себя за президента Франции Эммануэля Макрона", – сказано в сообщении.

Po eksplozji rakiety w Przewodowie, w czasie trwaj * cych * cze * z g * owami pa * stw i szefów rz * dów dosz * o do po * czenia z osob * podaj * c * si * za Prezydenta Francji Emmanuela Macrona. 1/2 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 22, 2022

В канцелярии Дуды заявили о начале расследования этого инцидента.

"Президент Дуда по необычной манере ведения разговора собеседником понял, что, возможно, имела место попытка мошенничества, и прекратил разговор. После этого канцелярия сразу же предприняла разъяснительные действия совместно с соответствующими службами", – говорится в сообщении.

W trakcie po * czenia Prezydent @AndrzejDuda zorientowa * si * po nietypowym sposobie prowadzenia rozmowy przez rozmówc * , * e mog * o doj * do próby oszustwa i zako * czy * rozmow * . Po tym po * czeniu KPRP niezw * ocznie podj * a we wspó * pracy z odpowiednimi s * u * bami dzia * ania wyja * niaj * ce.2/2 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 22, 2022

В свою очередь, Вован и Лексус утверждают, что это они "вышли на Дуду" ночью 15 ноября, когда он разговаривал с лидерами НАТО о ситуации с упавшей в Польше ракетой, совершив звонок от имени Макрона.

Запись звонка длится семь с половиной минут. На ней человек с голосом, похожим на голос Дуды, по-английски поясняет собеседнику ситуацию с ракетой и отмечает, что избегает обвинений в адрес РФ.

"Эммануэль, поверь мне, я очень осторожен… Я не хочу войны с Россией, и поверь мне, я предельно осторожен, предельно осторожен", – говорит он.

В ходе разговора он также заявил пранкеру, пытавшемуся изображать французский акцент, что Польша не собирается применять статью 5 Устава НАТО о совместных действиях в случае нападения на члена НАТО, даже если российские военные выпустили ракету. Кроме того, "Дуда" признался, что больше боится ядерной катастрофы на украинских АЭС, чем "грязной бомбы".

Пранкеры отмечают, что Дуда не в первый раз стал жертвой их розыгрыша – в июле 2020-го они звонили президенту Польши от имени генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша с провокационными предложениями.

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