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"Думаете, мне нужна война с Россией? Нет, я этого не хочу". Российские пранкеры Вован и Лексус после падения ракеты в Польше позвонили Дуде, выдавая себя за Макрона

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Дуда некоторое время разговаривал с "фейковым" Макроном, а когда заподозрил неладное, прекратил разговор
Дуда некоторое время разговаривал с "фейковым" Макроном, а когда заподозрил неладное, прекратил разговор
Фото: EPA

Канцелярия президента Польши Анджея Дуды 22 ноября в Twitter заявила, что польский лидер 15 ноября во время телефонного разговора с человеком, выдававшим себя за президента Франции Эммануэля Макрона, заподозрил, что беседует с мошенниками. Российские пранкеры Вован и Лексус 22 ноября в Telegram выложили аудиозапись, как утверждается, того самого разговора Дуды и "Макрона".

"После взрыва ракеты в [расположенном неподалеку от украинской границы польском селе] Переводове во время непрерывных разговоров с главами государств и правительств [к связи] подключился человек, выдававший себя за президента Франции Эммануэля Макрона", – сказано в сообщении.

В канцелярии Дуды заявили о начале расследования этого инцидента.

"Президент Дуда по необычной манере ведения разговора собеседником понял, что, возможно, имела место попытка мошенничества, и прекратил разговор. После этого канцелярия сразу же предприняла разъяснительные действия совместно с соответствующими службами", – говорится в сообщении.

В свою очередь, Вован и  Лексус утверждают, что это они "вышли на Дуду" ночью 15 ноября, когда он разговаривал с лидерами НАТО о ситуации с упавшей в Польше ракетой, совершив звонок от имени Макрона.

Запись звонка длится семь с половиной минут. На ней человек с голосом, похожим на голос Дуды, по-английски поясняет собеседнику ситуацию с ракетой и отмечает, что избегает обвинений в адрес РФ.

"Эммануэль, поверь мне, я очень осторожен… Я не хочу войны с Россией, и поверь мне, я предельно осторожен, предельно осторожен", – говорит он.

В ходе разговора он также заявил пранкеру, пытавшемуся изображать французский акцент, что Польша не собирается применять статью 5 Устава НАТО о совместных действиях в случае нападения на члена НАТО, даже если российские военные выпустили ракету. Кроме того, "Дуда" признался, что больше боится ядерной катастрофы на украинских АЭС, чем "грязной бомбы".

Пранкеры отмечают, что Дуда не в первый раз стал жертвой их розыгрыша – в июле 2020-го они звонили президенту Польши от имени генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша с провокационными предложениями.

ВИДЕО
Видео: Stars Save the Earth / YouTube
Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. На территории села упала ракета.

Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упала сбившаяся с курса российская ракета или обломки ракеты, выпущенной украинской ПВО.

Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, участники рассмотрели в том числе этот взрыв в Польше. Украина выступает за детальное изучение случившегося и просит о доступе к месту взрыва, сообщил по итогам заседания секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Польские службы, по данным СМИ, 20 ноября завершили обследование места взрыва ракеты в селе Переводов. Следователи, которые изучают данные о падении ракеты в Переводове, до сих пор точно не знают, откуда она прилетела, заявил 20 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Дуда считает, что подобные ситуации могут повториться.

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