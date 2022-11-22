Associated Press уволило журналиста, опубликовавшего новость о падении ракеты в Польше

По данным издания, журналиста зовут Джеймс Лапорта. Он освещал в Associated Press военную сферу и тему национальной безопасности, несколько лет работал внештатным корреспондентом, а в апреле 2020 года вошел в штат агентства.

15 ноября Associated Press опубликовало заметку о взрыве ракеты в польском селе Переводов вблизи границы с Украиной, который стал причиной гибели двух человек. В заметке говорилось со ссылкой на неназванного представителя разведки, что российские ракеты попали на территорию Польши. Страна является членом НАТО, и нападение России на ее территорию могло вызвать военный ответ Запада в соответствии с положениями договора о взаимной самообороне. Новость быстро распространилась по другим новостным изданиям.

Позже официальные лица в Польше и Европейском союзе заявили, что это могла быть ракета ПВО Украины, которая случайно упала на территории Польши.

Днем позже AP заменило свою статью исправительной запиской. В ней говорится, что его анонимный источник был неправ и что "последующие сообщения показали, что ракеты были произведены в России и, скорее всего, были выпущены Украиной для защиты от нападения РФ".