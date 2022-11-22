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Associated Press уволило журналиста, опубликовавшего новость о падении ракеты в Польше

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Полиция у места падения ракеты в Польше
Полиция у места падения ракеты в Польше
EPA

Информационное агентство Associated Press уволило журналиста, который написал о том, что упавшая в Польше ракета принадлежит России. Об этом сообщает The Washinton Post 21 ноября.

По данным издания, журналиста зовут Джеймс Лапорта. Он освещал в Associated Press военную сферу и тему национальной безопасности, несколько лет работал внештатным корреспондентом, а в апреле 2020 года вошел в штат агентства.

15 ноября Associated Press опубликовало заметку о взрыве ракеты в польском селе Переводов вблизи границы с Украиной, который стал причиной гибели двух человек. В заметке говорилось со ссылкой на неназванного представителя разведки, что российские ракеты попали на территорию Польши. Страна является членом НАТО, и нападение России на ее территорию могло вызвать военный ответ Запада в соответствии с положениями договора о взаимной самообороне. Новость быстро распространилась по другим новостным изданиям.

Позже официальные лица в Польше и Европейском союзе заявили, что это могла быть ракета ПВО Украины, которая случайно упала на территории Польши. 

Днем позже AP заменило свою статью исправительной запиской. В ней говорится, что его анонимный источник был неправ и что "последующие сообщения показали, что ракеты были произведены в России и, скорее всего, были выпущены Украиной для защиты от нападения РФ". 

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. На территории села упала ракета.

Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упала сбившаяся с курса российская ракета или обломки ракеты, выпущенной украинской ПВО.

Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент лежит на России.

После инцидента с ракетами Польша повысила боеготовность воинских частей и силовых структур.

Теги: Россия, Польша, журналисты, война России против Украины, ракета
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