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ВОЙНА В УКРАИНЕ

НАТО должен разместить ПВО на границе Украины и помочь защитить украинское небо – вице-спикер литовского Сейма

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Защита приграничных территорий от российских ракет поможет деэскалации, считает Саударгас
Защита приграничных территорий от российских ракет поможет деэскалации, считает Саударгас
Фото: Saudargas Paulius / Facebook

Системы ПВО стран НАТО и Украины должны начать совместно сбивать российские ракеты как можно глубже над территорией Украины, считает вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударгас. Об этом он заявил в комментарии Guildhall 21 ноября.

"Я решительно поддерживаю идею размещения систем противовоздушной обороны на границе между НАТО и Украиной, по крайней мере, в Польше. Это способствовало бы защите украинского неба как можно глубже на украинской территории, одновременно защищая и НАТО", – сказал Саударгас.

Он выразил уверенность, что такое решение означало бы не эскалацию войны с Россией, а наоборот – помогло бы добиться деэскалации, обеспечив недопущение ракетных ударов по территории НАТО. 

"Особое внимание следует уделить созданию ПВО над атомными электростанциями Украины, поэтому западные страны должны предоставить адекватные системы ПВО", – добавил политик. 

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. На территории села упала ракета.

Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упала сбившаяся с курса российская ракета или обломки ракеты, выпущенной украинской ПВО.

Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября. Он подчеркнул, что ответственность за инцидент – на России.

После инцидента с ракетами Польша повысила боеготовность воинских частей и силовых структур. В Германии заявили, что помогут Польше защитить ее небо истребителями и ПВО. 

Теги: НАТО, Польша, Литва, ПВО, обстрелы, война России против Украины, ракеты, границы
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