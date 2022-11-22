НАТО должен разместить ПВО на границе Украины и помочь защитить украинское небо – вице-спикер литовского Сейма

"Я решительно поддерживаю идею размещения систем противовоздушной обороны на границе между НАТО и Украиной, по крайней мере, в Польше. Это способствовало бы защите украинского неба как можно глубже на украинской территории, одновременно защищая и НАТО", – сказал Саударгас.

Он выразил уверенность, что такое решение означало бы не эскалацию войны с Россией, а наоборот – помогло бы добиться деэскалации, обеспечив недопущение ракетных ударов по территории НАТО.

"Особое внимание следует уделить созданию ПВО над атомными электростанциями Украины, поэтому западные страны должны предоставить адекватные системы ПВО", – добавил политик.