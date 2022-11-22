Страны НАТО, которые граничат с Украиной, должны подумать о дополнительной ПВО – глава МИД Латвии

Падение ракеты в Польше, по мнению Ринкевичса, является свидетельством того, что соседним с Украиной странам нужно укреплять свою ПВО Фото: ЕРА

Об этом в интервью каналу ТV3, вышедшем 21 ноября, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в ходе разговора о падении ракеты на территории Польши 15 ноября.

Ринкевичс отметил, что расследование инцидента еще не завершилось, но подчеркнул: понятно, что если бы не вторжение России в Украину, этого не произошло бы.

Поэтому, по его мнению, странам, граничащим с Украиной, нужно задуматься об усилении ПВО.