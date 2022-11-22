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Страны НАТО, которые граничат с Украиной, должны подумать о дополнительной ПВО – глава МИД Латвии

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Падение ракеты в Польше, по мнению Ринкевичса, является свидетельством того, что соседним с Украиной странам нужно укреплять свою ПВО
Падение ракеты в Польше, по мнению Ринкевичса, является свидетельством того, что соседним с Украиной странам нужно укреплять свою ПВО
Фото: ЕРА

Страны – члены НАТО, которые имеют совместную границу с Украиной, должны подумать о дополнительной противовоздушной обороне.

Об этом в интервью каналу ТV3, вышедшем 21 ноября, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в ходе разговора о падении ракеты на территории Польши 15 ноября. 

Ринкевичс отметил, что расследование инцидента еще не завершилось, но подчеркнул: понятно, что если бы не вторжение России в Украину, этого не произошло бы. 

Поэтому, по его мнению, странам, граничащим с Украиной, нужно задуматься об усилении ПВО. 

 

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. На территории села упала ракета.

Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упала сбившаяся с курса российская ракета или обломки ракеты, выпущенной украинской ПВО.

Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.

Зеленский уверен, что ракета, которая упала на территории Польши, не украинская. Он настаивал, что Украина должна быть допущена на место инцидента и к расследованию. 18 ноября украинские специалисты, которые присоединяются к расследованию инцидента, прибыли в Переводов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, Латвия, Польша, ПВО, МИД Латвии, Эдгарс Ринкевичс, ракеты
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