Латвия будет проверять россиян на политические взгляды при продлении вида на жительство

Ринкевич подчеркнул, что Латвия не будет принимать и укрывать россиян, убегающих от мобилизации Фото: EPA

"Мы будем сокращать и не продлевать ВНЖ, которые были получены по инвестициям, а также по другим программам", – подчеркнул министр.

Ринкевич также подчеркнул, что Латвия не будет принимать и укрывать россиян, которые покидают свою страну, пытаясь избежать мобилизации на войну в Украине.

"Эти люди – не против войны, которую Россия ведет в Украине, а против мобилизации, и это большая разница. Если вы считаете, что то, что сейчас творится в России, недопустимо – то выступайте против российской власти", – объяснил глава МИД Латвии позицию Риги.

Он также отметил, что его не убеждает аргумент якобы в России ситуацию зажали так, что никто не может выйти на улицы.

"Если это сто, двести, тысяча граждан – да. Но уезжают сейчас, по нашим данным, десятки тысяч граждан. И я думаю: почему мы должны их принимать? Для нас это, в том числе вопрос безопасности... Если человек определяется, чей Крым, что происходит в Украине, его отношение к российской власти – это одно. Если человек просто убегает от мобилизации или живет здесь и продолжает пропаганду путинского режима – а есть и такие – то это другой случай", – заметил Ринкевичс.