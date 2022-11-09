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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В МИД Латвии заявили, что мэр Даугавпилса, высказавшийся о войне в Украине, должен уважать позицию Латвии

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МИД Латвии напомнил об осуждении российской агрессии против Украины
МИД Латвии напомнил об осуждении российской агрессии против Украины
Фото: Latvijas Republikas Ārlietu ministrija / Fаcebook

8 ноября МИД Латвии заявил на своем сайте, что слова мэра латвийского города Даугавпилса Андрейса Элксниньш о войне России против Украины идут вразрез с позицией государства Латвия.

6 ноября в программе Delfi TV Элксниньш заявил, что в войне России против Украины "не будет победителей". На вопрос, кому принадлежит Крым, мэр Даугавпилса заявил, что он "является частью Российской Федерации". Об аннексии территорий четырех областей Украины он сказал, что смог бы ответить "после более глубокого анализа".

"Министр иностранных дел [Латвии Эдгарс Ринкевичс] отмечает, что все латвийские государственные чиновники должны уважать внешнеполитическую позицию Латвии, а также призывает Андрея Элксниньша как должностного лица местного самоуправления строго придерживаться этой точки зрения, быть точным в своих заявлениях по вопросам внешней политики и четко и недвусмысленно озвучить национальную позицию", – заявил МИД Латвии.

Во внешнеполитическом ведомстве этой страны подчеркнули, что "Латвия самым решительным образом осуждает незаконную и неспровоцированную агрессию России против Украины, действия России представляют собой вопиющее нарушение Устава ООН и международного права".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

7 ноября заявление Элксниньша прокомментировали в МИД Украины. Спикер украинского ведомства Олег Николенко считает, что мэр Даугавпилса оправдывает преступления России в Украине. "Неудивительно, что его политическая сила оказалась на обочине политики по итогам последних выборов в Сейм Латвии", – отметил он.

Контекст:

Латвия – одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger на сумму более €200 млн, написало 15 августа Delfi.

Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.

Президент страны Эгилс Левитс высказывал мнение, что Латвия должна помочь Украине всеми возможными средствами, потому что агрессивная российская идеология представляет опасность для всего мира. Также он заявлял, что война закончится победой Украины, и "других вариантов нет".

30 сентября МИД Латвии вручил послу РФ ноту протеста из-за незаконной аннексии территорий Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Латвия, война, МИД Латвии, Эдгарс Ринкевичс, политика, война России против Украины, мэр
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