В МИД Латвии заявили, что мэр Даугавпилса, высказавшийся о войне в Украине, должен уважать позицию Латвии

6 ноября в программе Delfi TV Элксниньш заявил, что в войне России против Украины "не будет победителей". На вопрос, кому принадлежит Крым, мэр Даугавпилса заявил, что он "является частью Российской Федерации". Об аннексии территорий четырех областей Украины он сказал, что смог бы ответить "после более глубокого анализа".

"Министр иностранных дел [Латвии Эдгарс Ринкевичс] отмечает, что все латвийские государственные чиновники должны уважать внешнеполитическую позицию Латвии, а также призывает Андрея Элксниньша как должностного лица местного самоуправления строго придерживаться этой точки зрения, быть точным в своих заявлениях по вопросам внешней политики и четко и недвусмысленно озвучить национальную позицию", – заявил МИД Латвии.

Во внешнеполитическом ведомстве этой страны подчеркнули, что "Латвия самым решительным образом осуждает незаконную и неспровоцированную агрессию России против Украины, действия России представляют собой вопиющее нарушение Устава ООН и международного права".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

7 ноября заявление Элксниньша прокомментировали в МИД Украины. Спикер украинского ведомства Олег Николенко считает, что мэр Даугавпилса оправдывает преступления России в Украине. "Неудивительно, что его политическая сила оказалась на обочине политики по итогам последних выборов в Сейм Латвии", – отметил он.