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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После ракеты в Польше Россия развернет сериал "Украина бомбит НАТО" – политолог

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15 ноября в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв
15 ноября в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв
Фото: ЕРА

После падения ракеты в Польше Запад хочет спустить ситуацию "на тормозах", чтобы "не допустить третьей мировой войны". Такое мнение выразил управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в блоге, опубликованном 22 ноября на "Цензор.НЕТ".

По его словам, после ракетного удара по территории Польши, в результате которого погибли двое поляков, так и не названо, чья именно это была ракета. И здесь есть несколько вещей, указывающих на Россию и настораживающих по поводу позиции Запада.

17 ноября польская сторона подтвердила право доступа украинских специалистов к месту ракетного удара и к участию в расследовании, а уже 21 ноября польская прокуратура отрицала возможность участия Украины в расследовании инцидента.

"Этот факт приводит к выводу, что условное коллективное сообщество озвучило удобную для себя версию инцидента, чтобы сейчас обезопасить себя от необходимости принимать трудные решения. Ведь если будет доказано, что именно российская ракета нанесла удар по территории НАТО, последнему нужно будет не только признать проблемы в противовоздушной обороне, но и отвечать", – считает Загородний.

Он отмечает, что не следует рисовать сценарий немедленного прямого вступления войск стран НАТО в войну с Россией, активируя норму статьи 5 Вашингтонского договора. Но как минимум, НАТО должен был бы резко очертить красные линии для России и усилить военную помощь Украине, передав ей самолеты, дальнобойные ракеты и ПВО, чтобы "РФ хорошо почувствовала цену провокации".

"А пока получается так, что ценой репутации Украины, наших Вооруженных сил западные страны хотят спустить ситуацию на тормозах, чтобы не допустить третью мировую. Мол, ребята, говорите, что ракета ваша, мы все закрываем глаза и всем хорошо. Ну почти всем. Ведь после признания Украиной по просьбе Запада причастности к ракете разворачивается целый сериал со стороны России под названием "Украина бомбит НАТО", – пишет политолог.

Загородний считает, что если бы ситуация была однозначной, то украинские следователи беспрепятственно должны принимать участие в совместном расследовании инцидента. Их допустили в начале, но после более детального расследования украинской стороне было отказано в участии.

"Американские партнеры могли бы снять все вопросы, предоставив доступ к данным системы AWACS НАТО (система дальнего радиолокационного обнаружения и управления), которая в режиме реального времени отслеживает пуски и перемещения всех воздушных целей (в том числе российских ракет)", – приходит к выводу автор блога.

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. На территории села упала ракета.

Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упала сбившаяся с курса российская ракета или обломки ракеты, выпущенной украинской ПВО.

Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.

После инцидента с ракетами Польша повысила боеготовность воинских частей и силовых структур.

Теги: США, НАТО, Польша, ПВО, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Тарас Загородний
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