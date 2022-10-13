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Политолог Загородний: Наконец СБУ взялась за московских попов. Думаю, это только начало большой чистки российских агентов среди священников

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Загородний надеется, что СБУ "вычистит российскую агентуру в рясах"
Загородний надеется, что СБУ "вычистит российскую агентуру в рясах"
Фото: ssu.gov.ua

Политолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний считает обыски, которые Служба безопасности Украины провела у винницкого митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Ионафана (в миру – Анатолий Елецких), сигналом украинскому обществу о том, как спецслужба намерена в дальнейшем "вести себя в церковном вопросе".

Об этом Загородний заявил в своем блоге на "Цензор.НЕТ" 11 октября. 

"30 лет независимости УПЦ МП была фактически агитатором "русского мира" в Украине. Мы все прекрасно помним, что такое церковь Московского патриархата. Долгое время она работала в нашей стране как одно из подразделений ФСБ. До сих пор среди священников осталась куча агентов российских спецслужб, которые имеют офицерские погоны КГБ. Украинским прихожанам они рассказывают о "русском мире" и оправдывают вторжение врага", – написал он. 

По мнению Загороднего, украинские спецслужбы "много лет игнорировали" сигналы о пророссийских действиях священников УПЦ МП. Сейчас он надеется, что СБУ "вычистит российскую агентуру в рясах". 

"Наконец СБУ взялась за московских попов. Думаю, что здесь совпали два фактора. Во-первых, в стране война, в дальнейшем медлить невозможно, ведь российские агенты в украинских храмах ежедневно распространяют тезисы российской пропаганды. Во-вторых, с приходом на должность главы СБУ Василия Малюка служба наконец начала давить агентов ФСБ в рясе. Помним недавний скандал с заместителем начальника киевской СБУ, который был против перехода верующих из УПЦ МП в УПЦ. Мол, это дестабилизирует общественно-политическую ситуацию в регионе. Так нынешний глава СБУ Малюк уволил его на следующий день. Думаю, что это только начало большой чистки российских агентов среди священников. Сегодняшние обыски у московского попа – это достаточно мощный сигнал обществу о том, как спецслужба будет в дальнейшем себя вести в церковном вопросе", – отметил политолог. 

Он напомнил, что священники УПЦ МП присутствовали в Георгиевском зале Кремля, когда президент РФ Владимир Путин объявлял о незаконной аннексии части территории Украины. 

"Все священники, которые хотят единства с патриархом Кириллом и РПЦ, могут срочно выехать в Россию. И присоединиться к любителям "русского мира". А московских попов, которых задержат в Украине, предлагаю менять на азовцев и других военнопленных. Посмотрим, нужны ли они России без украинских приходов. Если СБУ смогла собрать материалы для запрета ОПЗЖ и Партии Шария – значит, можно уже работать и над полным запретом московской церкви в Украине", – резюмировал он.

Контекст:

Обыски у митрополита Ионафана СБУ провела 11 октября. Он, по данным следствия, оправдывал агрессию РФ и разжигал межконфессиальную вражду, уголовное производство открыто по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). По данным СМИ, также ему инкриминируют госизмену. 

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

По результатам соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. Причем большинство относят себя к Православной церкви Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, УПЦ МП, ФСБ, госизмена, уголовное производство, обыски, священник, Тарас Загородний, Служба безопасности Украины
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