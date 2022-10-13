Политолог Загородний: Наконец СБУ взялась за московских попов. Думаю, это только начало большой чистки российских агентов среди священников

Об этом Загородний заявил в своем блоге на "Цензор.НЕТ" 11 октября.

"30 лет независимости УПЦ МП была фактически агитатором "русского мира" в Украине. Мы все прекрасно помним, что такое церковь Московского патриархата. Долгое время она работала в нашей стране как одно из подразделений ФСБ. До сих пор среди священников осталась куча агентов российских спецслужб, которые имеют офицерские погоны КГБ. Украинским прихожанам они рассказывают о "русском мире" и оправдывают вторжение врага", – написал он.

По мнению Загороднего, украинские спецслужбы "много лет игнорировали" сигналы о пророссийских действиях священников УПЦ МП. Сейчас он надеется, что СБУ "вычистит российскую агентуру в рясах".

"Наконец СБУ взялась за московских попов. Думаю, что здесь совпали два фактора. Во-первых, в стране война, в дальнейшем медлить невозможно, ведь российские агенты в украинских храмах ежедневно распространяют тезисы российской пропаганды. Во-вторых, с приходом на должность главы СБУ Василия Малюка служба наконец начала давить агентов ФСБ в рясе. Помним недавний скандал с заместителем начальника киевской СБУ, который был против перехода верующих из УПЦ МП в УПЦ. Мол, это дестабилизирует общественно-политическую ситуацию в регионе. Так нынешний глава СБУ Малюк уволил его на следующий день. Думаю, что это только начало большой чистки российских агентов среди священников. Сегодняшние обыски у московского попа – это достаточно мощный сигнал обществу о том, как спецслужба будет в дальнейшем себя вести в церковном вопросе", – отметил политолог.

Он напомнил, что священники УПЦ МП присутствовали в Георгиевском зале Кремля, когда президент РФ Владимир Путин объявлял о незаконной аннексии части территории Украины.

"Все священники, которые хотят единства с патриархом Кириллом и РПЦ, могут срочно выехать в Россию. И присоединиться к любителям "русского мира". А московских попов, которых задержат в Украине, предлагаю менять на азовцев и других военнопленных. Посмотрим, нужны ли они России без украинских приходов. Если СБУ смогла собрать материалы для запрета ОПЗЖ и Партии Шария – значит, можно уже работать и над полным запретом московской церкви в Украине", – резюмировал он.