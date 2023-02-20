Пранкеры позвонили Меркель от имени Порошенко. Говорили о помощи ЕС Украине и Минских соглашениях

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На обнародованной записи ненастоящий Порошенко спросил Меркель, что она думает о переговорах между Украиной и Россией о прекращении войны.
"Все и так достаточно сложно. И сейчас важно, чтобы мы не открывали какую-то оппозиционную линию... Я думаю, что самое главное на данный момент то, что Запад остается единым", – ответила бывший канцлер Германии и спросила, что Порошенко думает об этом.
Ответ якобы Порошенко пранкеры не показали.
Также Меркель рассказала, что между европейскими партнерами постоянно идут разговоры по поводу помощи Украине.
Кроме того, пранкеры спросили Меркель о Минских договоренностях. Она сказала, что они "выиграли для Украины драгоценное время".
Издание Politico отметило, что в конце разговора Меркель было некомфортно и она хотела поскорее закончить звонок.
Немецкому агентству DPA в офисе Меркель подтвердили, что такой разговор действительно был. Материал агентства доступен по подписке, но его также опубликовала немецкая газета Tagesspiegel.
Телефонный разговор состоялся 12 января, а немецко-украинский перевод был предоставлен языковой службой МИД, добавили в канцелярии Меркель.
В YouTube видео разговора продублировал пользователь Александр Дубровский.
Кузнецов и Столяров за время войны РФ против Украины неоднократно пытались выдавать себя за украинских политиков в разговорах с западными чиновниками. Также они представлялись и западными политиками. Россияне часто провоцируют собеседников делать политические заявления, в том числе в отношении Украины, которые в дальнейшем тиражируют российские СМИ, отметила "Німецька хвиля".
В 2000 году Меркель возглавила партию "Христианско-демократический союз" (ушла с должности в 2018 году), канцлером Германии была с 2005-го по 2021 год. После 15 лет на посту она отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборах.