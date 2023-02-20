Пранкеры позвонили Меркель от имени Порошенко. Говорили о помощи ЕС Украине и Минских соглашениях

В канцелярии Меркель подтвердили, что разговор с пранкерами состоялся Фото: EPA

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На обнародованной записи ненастоящий Порошенко спросил Меркель, что она думает о переговорах между Украиной и Россией о прекращении войны.

"Все и так достаточно сложно. И сейчас важно, чтобы мы не открывали какую-то оппозиционную линию... Я думаю, что самое главное на данный момент то, что Запад остается единым", – ответила бывший канцлер Германии и спросила, что Порошенко думает об этом.

Ответ якобы Порошенко пранкеры не показали.

Также Меркель рассказала, что между европейскими партнерами постоянно идут разговоры по поводу помощи Украине.

Кроме того, пранкеры спросили Меркель о Минских договоренностях. Она сказала, что они "выиграли для Украины драгоценное время".

Издание Politico отметило, что в конце разговора Меркель было некомфортно и она хотела поскорее закончить звонок.

Немецкому агентству DPA в офисе Меркель подтвердили, что такой разговор действительно был. Материал агентства доступен по подписке, но его также опубликовала немецкая газета Tagesspiegel.

Телефонный разговор состоялся 12 января, а немецко-украинский перевод был предоставлен языковой службой МИД, добавили в канцелярии Меркель.

В YouTube видео разговора продублировал пользователь Александр Дубровский.

ВИДЕО

Видео: Александр Дубровский / YouTube