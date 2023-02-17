Канал вагнеровцев "спалил" расположение военной базы россиян возле Луганска

Само фото было опубликовано Telegram-каналом 3 февраля.
"Радио Свобода" нашло первоисточник этого снимка и геолоцировало его. Первым фотографию опубликовал в своем профиле во "ВКонтакте" 55-летний житель Омска Владимир Лапин. Он сделал это в тот же день, 3 февраля, но на 40 минут раньше "Уголка Ситха", также на его снимке нет логотипа Telegram-канала.
Из профиля Лапина следует, что в советское время он служил в ВДВ, а осенью 2022 года, вероятно, в качестве добровольца отправился на войну в Украину, предварительно побывав в лагере российских войск под городом Богучар. Сейчас, как пишет сам Лапин, он уже вернулся домой в Омск.
Несколько снимков в профиле Лапина, включая то самое фото трофейной "Гвоздики", как выяснило "Радио Свобода", сделаны на территории заброшенной шахты "Луганская", расположенной к юго-востоку от Луганска в поселке Юбилейный.
"Радио Свобода" изучило спутниковые снимки территории шахты "Луганская", сделанные 7 января 2023 года, и выяснило, что фото захваченной украинской "Гвоздики" было сделано в ее южной части (точные координаты).
На других фотографиях в профиле Лапина видны цеха, заполненные российской военной техникой, а также процесс ее ремонта.
Как минимум один из подобных снимков, опубликованных Лапиным, можно геолоцировать как сделанный на территории "Луганской".
Скопление военной техники на территории шахты "Луганская" было впервые замечено не позднее 2016 года. Тогда волонтерский проект InformNapalm обнаружил, что боевики "ЛНР" и "ДНР" еще в 2015 году разместили в своих аккаунтах во "ВКонтакте" снимки военной техники, сделанные на шахте.
"Радио Свобода" отмечает, что военная техника в этом месте хорошо различима и на спутниковых снимках "Яндекса" и Google: у российского сервиса они относятся к 2019 году, у Google – к июню 2020 года, то есть "Луганская", по-видимому, непрерывно использовалась боевиками и российской армией с 2015 года для ремонта техники и, возможно, складирования боеприпасов.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью они деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. По оценке Генштаба ВСУ, за время полномасштабной войны РФ потеряла более 140 тыс. военнослужащих и тысячи единиц военной техники.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе. Согласно заявлениям украинских властей, РФ в феврале начала новую волну наступления. 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские атаки "уже происходят с нескольких направлений".