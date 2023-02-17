Канал вагнеровцев "спалил" расположение военной базы россиян возле Луганска

Само фото было опубликовано Telegram-каналом 3 февраля.

"Радио Свобода" нашло первоисточник этого снимка и геолоцировало его. Первым фотографию опубликовал в своем профиле во "ВКонтакте" 55-летний житель Омска Владимир Лапин. Он сделал это в тот же день, 3 февраля, но на 40 минут раньше "Уголка Ситха", также на его снимке нет логотипа Telegram-канала.

Скриншот: Vladimir Lapin / "ВКонтакте"

Из профиля Лапина следует, что в советское время он служил в ВДВ, а осенью 2022 года, вероятно, в качестве добровольца отправился на войну в Украину, предварительно побывав в лагере российских войск под городом Богучар. Сейчас, как пишет сам Лапин, он уже вернулся домой в Омск.

Несколько снимков в профиле Лапина, включая то самое фото трофейной "Гвоздики", как выяснило "Радио Свобода", сделаны на территории заброшенной шахты "Луганская", расположенной к юго-востоку от Луганска в поселке Юбилейный.

Фото: svoboda.org

"Радио Свобода" изучило спутниковые снимки территории шахты "Луганская", сделанные 7 января 2023 года, и выяснило, что фото захваченной украинской "Гвоздики" было сделано в ее южной части (точные координаты).

На других фотографиях в профиле Лапина видны цеха, заполненные российской военной техникой, а также процесс ее ремонта.



Фото: svoboda.org



Как минимум один из подобных снимков, опубликованных Лапиным, можно геолоцировать как сделанный на территории "Луганской".



Фото: svoboda.org



Скопление военной техники на территории шахты "Луганская" было впервые замечено не позднее 2016 года. Тогда волонтерский проект InformNapalm обнаружил, что боевики "ЛНР" и "ДНР" еще в 2015 году разместили в своих аккаунтах во "ВКонтакте" снимки военной техники, сделанные на шахте.

"Радио Свобода" отмечает, что военная техника в этом месте хорошо различима и на спутниковых снимках "Яндекса" и Google: у российского сервиса они относятся к 2019 году, у Google – к июню 2020 года, то есть "Луганская", по-видимому, непрерывно использовалась боевиками и российской армией с 2015 года для ремонта техники и, возможно, складирования боеприпасов.