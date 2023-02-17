ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Канал вагнеровцев "спалил" расположение военной базы россиян возле Луганска

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Журналисты смогли вычислить месторасположение базы оккупантов по фото
Журналисты смогли вычислить месторасположение базы оккупантов по фото
Фото: Vladimir Lapin / "ВКонтакте"

Близкий к ЧВК "Вагнер" Telegram-канал "Уголок Ситха" опубликовал фото трофейной украинской самоходной артиллерийской установки "Гвоздика". Это позволило журналистам "Радио Свобода" обнаружить большую ремонтную базу военной техники российских войск на территории заброшенной шахты под Луганском.

Само фото было опубликовано Telegram-каналом 3 февраля.

"Радио Свобода" нашло первоисточник этого снимка и геолоцировало его. Первым фотографию опубликовал в своем профиле во "ВКонтакте" 55-летний житель Омска Владимир Лапин. Он сделал это в тот же день, 3 февраля, но на 40 минут раньше "Уголка Ситха", также на его снимке нет логотипа Telegram-канала.

Скриншот: Vladimir Lapin / "ВКонтакте"
Скриншот: Vladimir Lapin / "ВКонтакте"

Из профиля Лапина следует, что в советское время он служил в ВДВ, а осенью 2022 года, вероятно, в качестве добровольца отправился на войну в Украину, предварительно побывав в лагере российских войск под городом Богучар. Сейчас, как пишет сам Лапин, он уже вернулся домой в Омск.

Несколько снимков в профиле Лапина, включая то самое фото трофейной "Гвоздики", как выяснило "Радио Свобода", сделаны на территории заброшенной шахты "Луганская", расположенной к юго-востоку от Луганска в поселке Юбилейный.

Фото: svoboda.org
Фото: svoboda.org

"Радио Свобода" изучило спутниковые снимки территории шахты "Луганская", сделанные 7 января 2023 года, и выяснило, что фото захваченной украинской "Гвоздики" было сделано в ее южной части (точные координаты).

На других фотографиях в профиле Лапина видны цеха, заполненные российской военной техникой, а также процесс ее ремонта.


Фото: svoboda.org
Фото: svoboda.org

Как минимум один из подобных снимков, опубликованных Лапиным, можно геолоцировать как сделанный на территории "Луганской".


Фото: svoboda.org
Фото: svoboda.org

Скопление военной техники на территории шахты "Луганская" было впервые замечено не позднее 2016 года. Тогда волонтерский проект InformNapalm обнаружил, что боевики "ЛНР" и "ДНР" еще в 2015 году разместили в своих аккаунтах во "ВКонтакте" снимки военной техники, сделанные на шахте. 

"Радио Свобода" отмечает, что военная техника в этом месте хорошо различима и на спутниковых снимках "Яндекса" и Google: у российского сервиса они относятся к 2019 году, у Google – к июню 2020 года, то есть "Луганская", по-видимому, непрерывно использовалась боевиками и российской армией с 2015 года для ремонта техники и, возможно, складирования боеприпасов.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью они деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. По оценке Генштаба ВСУ, за время полномасштабной войны РФ потеряла более 140 тыс. военнослужащих и тысячи единиц военной техники. 

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе. Согласно заявлениям украинских властей, РФ в феврале начала новую волну наступления. 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские атаки "уже происходят с нескольких направлений".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, ВКонтакте, военная техника, боевики, война России против Украины, ЧВК Вагнер, ЛНР, InformNapalm, Радио Свобода, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
Галина ГРИШИНА
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
Галина ГРИШИНА
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Галина ГРИШИНА
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
Галина ГРИШИНА
"До 45 лет никогда ничего не было". Зеленская впервые озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
"До 45 лет никогда ничего не было". Зеленская впервые озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Галина ГРИШИНА
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Галина ГРИШИНА
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
Галина ГРИШИНА
Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу
Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу
Галина ГРИШИНА
"Сзади я девушка, а спереди бабушка". Тринчер показала ролик со своей бабушкой
"Сзади я девушка, а спереди бабушка". Тринчер показала ролик со своей бабушкой
24-летняя Квиткова снялась в облегающем нюдовом топе и заретушировала соски. Видео
24-летняя Квиткова снялась в облегающем нюдовом топе и заретушировала соски. Видео
В Вене состоялась церемония открытия Венского бала. Фото
В Вене состоялась церемония открытия Венского бала. Фото
Галина ГРИШИНА
Экс-жена мэра Киева Кличко снялась в позе лотоса. Фото
Экс-жена мэра Киева Кличко снялась в позе лотоса. Фото
В Лондоне состоялась поминальная панихида по Вествуд. Память дизайнера почтили Бонем Картер, Бекхэм, Джейкобс, главред Vogue и другие. Фото
В Лондоне состоялась поминальная панихида по Вествуд. Память дизайнера почтили Бонем Картер, Бекхэм, Джейкобс, главред Vogue и другие. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"До 45 лет никогда ничего не было". Зеленская впервые озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать (124470)
2
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником (117022)
3
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью (56378)
4
В лосинах и без макияжа. Дочь и жена мэра Днепра Филатова вместе пошли в спортзал (34629)
5
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле (34061)
6
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело (26027)
7
Перед зеркалом, разведя ноги. Мишина сделала новое селфи в тренажерном зале (17060)
8
Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду (14164)
 
 
 
 