МИД Украины: Сюжет France 24 о российских военных, которые готовятся убивать украинцев, – позор журналистики

МИД Украины напомнил, что поездка на оккупированные территории без согласия Украины является нарушением украинского законодательства Фото: depositphotos.com

"Сюжет France 24 о российских военных, которые готовятся убивать украинцев, – позор журналистики", – написал он.

Николенко напомнил, что поездка на оккупированные территории без согласия Украины является нарушением украинского законодательства и причастные к таким действиям "будут отвечать по закону".

.@FRANCE24 report on Russian troops preparing to kill Ukrainian people is disgrace to journalism. Going to occupied territories without Ukraine’s consent violates Ukrainian legislation, and those who participate in such actions will be held accountable by the law. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) April 14, 2023

Телеканал France 24 13 апреля выпустил сюжет, снятый в расположении войск страны-оккупанта России. В репортаже под названием "Война в Украине. Российские войска готовятся к бою в преддверии контрнаступления" говорится, что кадры сняты в "секретном месте" примерно в 30 км от линии фронта, где оккупанты готовятся к бою. Журналист, который озвучивает сюжет, пересказывая слова одного из россиян, назвал украинское контрнаступление "вражеским".