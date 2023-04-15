МИД Украины: Сюжет France 24 о российских военных, которые готовятся убивать украинцев, – позор журналистики

"Сюжет France 24 о российских военных, которые готовятся убивать украинцев, – позор журналистики", – написал он.
Николенко напомнил, что поездка на оккупированные территории без согласия Украины является нарушением украинского законодательства и причастные к таким действиям "будут отвечать по закону".
.@FRANCE24 report on Russian troops preparing to kill Ukrainian people is disgrace to journalism. Going to occupied territories without Ukraine’s consent violates Ukrainian legislation, and those who participate in such actions will be held accountable by the law.— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) April 14, 2023
Телеканал France 24 13 апреля выпустил сюжет, снятый в расположении войск страны-оккупанта России. В репортаже под названием "Война в Украине. Российские войска готовятся к бою в преддверии контрнаступления" говорится, что кадры сняты в "секретном месте" примерно в 30 км от линии фронта, где оккупанты готовятся к бою. Журналист, который озвучивает сюжет, пересказывая слова одного из россиян, назвал украинское контрнаступление "вражеским".
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас наиболее интенсивные бои идут на востоке Украины.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.