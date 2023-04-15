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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МИД Украины: Сюжет France 24 о российских военных, которые готовятся убивать украинцев, – позор журналистики

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МИД Украины напомнил, что поездка на оккупированные территории без согласия Украины является нарушением украинского законодательства
МИД Украины напомнил, что поездка на оккупированные территории без согласия Украины является нарушением украинского законодательства
Фото: depositphotos.com

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал французский телеканал France 24 за сюжет с оккупированной территории Украины. Об этом он написал в Twitter 14 апреля.

"Сюжет France 24 о российских военных, которые готовятся убивать украинцев, – позор журналистики", – написал он.

Николенко напомнил, что поездка на оккупированные территории без согласия Украины является нарушением украинского законодательства и причастные к таким действиям "будут отвечать по закону".

Телеканал France 24 13 апреля выпустил сюжет, снятый в расположении войск страны-оккупанта России. В репортаже под названием "Война в Украине. Российские войска готовятся к бою в преддверии контрнаступления" говорится, что кадры сняты в "секретном месте" примерно в 30 км от линии фронта, где оккупанты готовятся к бою. Журналист, который озвучивает сюжет, пересказывая слова одного из россиян, назвал украинское контрнаступление "вражеским".

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас наиболее интенсивные бои идут на востоке Украины. 

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Франция, МИД Украины, оккупация, журналисты, война России против Украины, Олег Николенко
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