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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Французский канал назвал украинское контрнаступление "вражеским"

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Журналисты французского канала сняли сюжет в лагере, где тренируются оккупанты. На фото один из "героев" репортажа
Журналисты французского канала сняли сюжет в лагере, где тренируются оккупанты. На фото – один из "героев" репортажа
Скриншот: FRANCE 24 English / YouTube

Телеканал France 24 13 апреля выпустил сюжет, снятый в расположении войск страны-оккупанта России.

В репортаже под названием "Война в Украине: Российские войска готовятся к бою в преддверии контрнаступления" говорится, что кадры сняты в "секретном месте" примерно в 30 км от линии фронта, где оккупанты готовятся к бою. 

В сюжете рассказывают, что речь идет о призывниках, мобилизованных в Сибири. Оккупанты рассуждают о том, что российские танки якобы лучше немецких Leopard, один из них заявляет, что "с достоинством защищает" историю своей страны.

Журналист, который озвучивает сюжет, пересказывая слова одного из россиян, назвал украинское контрнаступление "вражеским". 

При этом в материале ни разу не упомянули, что захватническую несправедливую войну, к участию в которой готовятся "герои" ролика, развязала Россия. Авторы сюжета не показали зрителям контекст событий, не упомянув ни о жертвах среди украинского населения, ни о потерях оккупантов, ни о военных преступлениях российской армии.

Кроме того, "Европейская правда", которая первой обратила внимание на сюжет France 24, отметила, что в нем есть признаки российской пропаганды: речь, в частности, о рассуждениях о качестве техники оккупантов и демонстрации символики армии агрессора. 

Украинский журналист Андрей Цаплиенко, комментируя материал, назвал его "дружественным зашкваром". 

"Сюжет без единого кривого слова. Наоборот, все – как для программы "Служу Советскому Союзу". Полторы минуты рашистских нарративов, – отметил он. – Пример "нейтральной" журналистики, которая на самом деле является пропагандой убийц и террористов. Я так понимаю, французы за эксклюзив гарантировали россиянам нейтральную позицию".

ВИДЕО
Видео: FRANCE 24 English / YouTube
Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас наиболее интенсивные бои идут на востоке Украины. 

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СМИ, Украина, журналисты, война России против Украины, контрнаступление
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