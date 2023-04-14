У украинской армии есть "не один, не два, не три и не четыре" варианта деоккупации территорий – Данилов

Данилов: Все предположения о планах украинских военных, в том числе по контрнаступлению, не имеют под собой никаких оснований Фото: Олексій Данілов / Facebook

Он пояснил, что планы контрнаступления еще не утверждены и все публичные предположения относительно них безосновательны.

"Все предположения – лето, осень, зима, завтра, послезавтра – не имеют под собой никаких оснований. Это все будет решаться в последний момент, когда будет приниматься окончательное решение", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО еще раз подчеркнул, что украинские военные имеют "не один, не два, не три и даже не четыре варианта событий", потому что выбор действий зависит от многих факторов, которые оцениваются каждый день.

"Мы знаем обо всех процессах, происходящих на фронте. У президента каждый день есть вся информация о положении дел", – отметил он.

Данилов также предостерег от того, чтобы ожидать от контрнаступления, о котором сейчас много говорят и пишут в СМИ, окончательной победы Украины.

"Сложная война, непростой противник. Все, кто считают, что это простая ситуация – одолеть Россию, поставить точку в этой войне, – люди не понимают, о чем говорят... Что касается наших действий, у нас нет трактовки "контрнаступления". У нас есть понимание, что надо освободить все наши территории по состоянию на 1991 год. До тех пор, пока мы это не сделаем, пока это не сделают наши Вооруженные силы, речи ни о каком окончании войны идти не может", – акцентировал секретарь СНБО.