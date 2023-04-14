У украинской армии есть "не один, не два, не три и не четыре" варианта деоккупации территорий – Данилов

Он пояснил, что планы контрнаступления еще не утверждены и все публичные предположения относительно них безосновательны.
"Все предположения – лето, осень, зима, завтра, послезавтра – не имеют под собой никаких оснований. Это все будет решаться в последний момент, когда будет приниматься окончательное решение", – сказал Данилов.
Секретарь СНБО еще раз подчеркнул, что украинские военные имеют "не один, не два, не три и даже не четыре варианта событий", потому что выбор действий зависит от многих факторов, которые оцениваются каждый день.
"Мы знаем обо всех процессах, происходящих на фронте. У президента каждый день есть вся информация о положении дел", – отметил он.
Данилов также предостерег от того, чтобы ожидать от контрнаступления, о котором сейчас много говорят и пишут в СМИ, окончательной победы Украины.
"Сложная война, непростой противник. Все, кто считают, что это простая ситуация – одолеть Россию, поставить точку в этой войне, – люди не понимают, о чем говорят... Что касается наших действий, у нас нет трактовки "контрнаступления". У нас есть понимание, что надо освободить все наши территории по состоянию на 1991 год. До тех пор, пока мы это не сделаем, пока это не сделают наши Вооруженные силы, речи ни о каком окончании войны идти не может", – акцентировал секретарь СНБО.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.
Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".
Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое".
В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют".