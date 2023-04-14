Швец: Я не думаю, что война закончится в 2023 году – слишком много территорий Украине надо отвоевывать. Все переносится на 2024 год

Журналист отметил, что в интервью ему экс-премьер Украины Арсений Яценюк говорил, что не верит в завершение войны в этом году.
"Я тоже не думаю, что она закончится [в 2023 году]. Потому что слишком много территорий надо отвоевать. Я надеюсь, что в этом году будет освобождено максимум территории Украины на юге и юго-востоке. В максимально возможной степени", – отреагировал Швец.
По его словам, "все переносится на 24-й год".
"Если только при выходе на административные границы Украины не будет принято решение о вступлении в переговоры с целью дальнейшего урегулирования ситуации вокруг Крыма. И от тяжести потерь и поражений, которые Путин понесет в ходе предстоящего контрнаступления, будут зависеть и условия дипломатического урегулирования по Крыму. То ли это будет, как я сказал сразу, в течение полугода: гражданская власть передается Украине, базы пока остаются на два года или на полтора, или же это все дело может растянуться", – добавил Швец.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
Президент Владимир Зеленский 24 февраля 2023 года заявил, что у Украины есть все для того, чтобы одержать победу в войне против России уже в этом году.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также считает, что российско-украинская война закончится в этом году победой Украины и деоккупацией всех территорий.