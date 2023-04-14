Швец: Я не думаю, что война закончится в 2023 году – слишком много территорий Украине надо отвоевывать. Все переносится на 2024 год

Швец: Я надеюсь, что в этом году будет освобождено максимум территории Украины на юге и юго-востоке Скриншот: Юрий Швец -- официальный канал / YouTube

Журналист отметил, что в интервью ему экс-премьер Украины Арсений Яценюк говорил, что не верит в завершение войны в этом году.

"Я тоже не думаю, что она закончится [в 2023 году]. Потому что слишком много территорий надо отвоевать. Я надеюсь, что в этом году будет освобождено максимум территории Украины на юге и юго-востоке. В максимально возможной степени", – отреагировал Швец.

По его словам, "все переносится на 24-й год".

"Если только при выходе на административные границы Украины не будет принято решение о вступлении в переговоры с целью дальнейшего урегулирования ситуации вокруг Крыма. И от тяжести потерь и поражений, которые Путин понесет в ходе предстоящего контрнаступления, будут зависеть и условия дипломатического урегулирования по Крыму. То ли это будет, как я сказал сразу, в течение полугода: гражданская власть передается Украине, базы пока остаются на два года или на полтора, или же это все дело может растянуться", – добавил Швец.

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