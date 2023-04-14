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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Швец: Я не думаю, что война закончится в 2023 году – слишком много территорий Украине надо отвоевывать. Все переносится на 2024 год

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Швец: Я надеюсь, что в этом году будет освобождено максимум территории Украины на юге и юго-востоке
Швец:  Я надеюсь, что в этом году будет освобождено максимум территории Украины на юге и юго-востоке
Скриншот: Юрий Швец -- официальный канал / YouTube

Живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что война России против Украины в 2023 году не закончится. Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Журналист отметил, что в интервью ему экс-премьер Украины Арсений Яценюк говорил, что не верит в завершение войны в этом году

"Я тоже не думаю, что она закончится [в 2023 году]. Потому что слишком много территорий надо отвоевать. Я надеюсь, что в этом году будет освобождено максимум территории Украины на юге и юго-востоке. В максимально возможной степени", – отреагировал Швец. 

По его словам, "все переносится на 24-й год". 

"Если только при выходе на административные границы Украины не будет принято решение о вступлении в переговоры с целью дальнейшего урегулирования ситуации вокруг Крыма. И от тяжести потерь и поражений, которые Путин понесет в ходе предстоящего контрнаступления, будут зависеть и условия дипломатического урегулирования по Крыму. То ли это будет, как я сказал сразу, в течение полугода: гражданская власть передается Украине, базы пока остаются на два года или на полтора, или же это все дело может растянуться", – добавил Швец. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский 24 февраля 2023 года заявил, что у Украины есть все для того, чтобы одержать победу в войне против России уже в этом году.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также считает, что российско-украинская война закончится в этом году победой Украины и деоккупацией всех территорий.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Арсений Яценюк, КГБ, Юрий Швец, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
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