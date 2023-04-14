ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Швец: Возможен вариант, что Россия уходит из Украины, включая Крым, а НАТО и Россия договариваются о демилитаризации по обе стороны границ на глубину 500 км

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Швец: Зачем Путину нужен Си Цзиньпин с его планом? Ему нужен какой-то выход
Швец: Зачем Путину нужен Си Цзиньпин с его планом? Ему нужен какой-то выход
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Президенту России Владимиру Путину для собственного выживания важно сохранить контроль над оккупированным Крымом и добиться "какого-то хорошего" для него мирного соглашения. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

По мнению Швеца, в последнем президенту страны-агрессора может помочь лидер Китая Си Цзиньпин. Бывший разведчик сказал, что "мирный план" Китая из 12 пунктов "в глубине души может рассматривать как совместный проект Путина и Си".

Глава Кремля, по его словам, "должен предполагать, что ему нанесут военное поражение – он должен это планировать", но "не постоит за количеством убитых соотечественников", чтобы довести дело до переговоров. 

"Зачем ему нужен Си Цзиньпин с его планом? Ему нужен какой-то выход. До появления Си Цзиньпина с планом из 12 пунктов не было посредника, который мог бы выступить между Путиным и Украиной и остальным западным миром. [...] Вспомните, с чего начиналось в конце октября 21-го года, когда Россия выдвинула ультиматум не Украине – НАТО: "Давайте до границ 97-го года отходите, иначе все пропало". Были претензии не к Украине, а к НАТО. А поскольку НАТО проигнорировал это все и так достаточно пренебрежительно, он сказал: "Ах, я вам покажу кузькину мать" – и вторгся в Украину. Поэтому я предлагаю один из планов возможных на основании 12 пунктов. [...] Переговоры. Цель – Россия уходит, уходит со всех территорий, включая Крым. Из Крыма – сразу или через год-два – но уходит. Казалось бы – поражение Путина категорическое. Но в ответ возвращаемся к октябрю 21-го года, с чего все начиналось. Это военное поражение Путина", – добавил Швец. 

Он продолжил, что НАТО в ответ на военное поражение РФ не может уйти до границы 97-го года.

"Я имею в виду, что никто не исключит из НАТО Польшу, станы Балтии, а теперь еще Финляндию. Но НАТО и Россия договариваются о демилитаризации. Обе стороны границ восточного фланга НАТО, скажем так, на 500 км убрать оттуда все конвенциальные силы. Россия-то чего кричала: "Нам опасно, ракеты могут лететь до Москвы" – вот они там подсчитывали, за сколько минут с новых территорий. Происходит демилитаризация пространства по обе стороны этой границы конвенциальных сил", – сказал Швец. 

Ядерные вооружения, по его мнению "можно вообще отвести на 1–2 тыс. км". 

"А может, вообще нулевой вариант, как это было, когда Рейган был с Горбачевым: нулевой вариант брать и все. И таким образом: да, Путин теряет все территории в Украине, Украина приобретает полный суверенитет над своими территориями, а НАТО и Россия отодвигают [вооружение]", – добавил бывший разведчик. 

По его словам, при таком сценарии российские пропагандисты Ольга Скабеева и Владимир Соловьев заявят о "победе" РФ и что НАТО "под мощными ударами вооруженных сил РФ откатилось" от границ России. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Министерство иностранных дел Китая в годовщину войны, развязанной Россией в Украине, представило так называемый мирный план со своими идеями по ее урегулированию. Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине" и состоит из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе, а Путин заявил, что его можно взять "за основу".

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Крым, Китай, НАТО, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, Юрий Швец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
Галина ГРИШИНА
"Все возвращается". Галкин обратился к хейтерам и объяснил, почему не опровергает ложь о себе
"Все возвращается". Галкин обратился к хейтерам и объяснил, почему не опровергает ложь о себе
Как украинские знаменитости выглядят без макияжа. Пять фото до и после
Как украинские знаменитости выглядят без макияжа. Пять фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Эти паски всегда получаются непревзойденными!" Старинный рецепт праздничной выпечки с использованием моркови
"Эти паски всегда получаются непревзойденными!" Старинный рецепт праздничной выпечки с использованием моркови
"Действительно могут состарить". Модный эксперт рассказала, какие юбки нельзя носить женщинам старше 50 лет
"Действительно могут состарить". Модный эксперт рассказала, какие юбки нельзя носить женщинам старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
  "Засыплет ягодами". Садовод рассказал, чем в апреле подкармливать малину для хорошего урожая и нового прироста
  "Засыплет ягодами". Садовод рассказал, чем в апреле подкармливать малину для хорошего урожая и нового прироста
Галина ГРИШИНА
38-летний Остапчук прокомментировал 16-летнюю разницу со своей девушкой: Она намного умнее, чем большинство женщин, которых я знал
38-летний Остапчук прокомментировал 16-летнюю разницу со своей девушкой: Она намного умнее, чем большинство женщин, которых я знал
Галина ГРИШИНА
Как не нужно садить картофель. Эксперт назвал пять ошибок, из-за которых можно остаться без урожая
Как не нужно садить картофель. Эксперт назвал пять ошибок, из-за которых можно остаться без урожая
Галина ГРИШИНА
Трендовый педикюр этой весны – ярко-красный. Пять фото для вдохновения
Трендовый педикюр этой весны – ярко-красный. Пять фото для вдохновения
Галина ГРИШИНА
38-летний Остапчук перестал скрывать 22-летнюю возлюбленную и выложил в сеть фото их поцелуя в лифте
38-летний Остапчук перестал скрывать 22-летнюю возлюбленную и выложил в сеть фото их поцелуя в лифте
Галина ГРИШИНА
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Мишина до похудения. Фото до и после
Как выглядела Мишина до похудения. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Как выбрать свежее мясо, чтобы получился вкусный и ароматный шашлык
Как выбрать свежее мясо, чтобы получился вкусный и ароматный шашлык
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним (143684)
2
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа (66671)
3
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта (65929)
4
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать (65381)
5
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье (60654)
6
Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов (47888)
7
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото (39878)
8
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку (37740)
 
 
 
 