Швец: Возможен вариант, что Россия уходит из Украины, включая Крым, а НАТО и Россия договариваются о демилитаризации по обе стороны границ на глубину 500 км

Швец: Зачем Путину нужен Си Цзиньпин с его планом? Ему нужен какой-то выход Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

По мнению Швеца, в последнем президенту страны-агрессора может помочь лидер Китая Си Цзиньпин. Бывший разведчик сказал, что "мирный план" Китая из 12 пунктов "в глубине души может рассматривать как совместный проект Путина и Си".

Глава Кремля, по его словам, "должен предполагать, что ему нанесут военное поражение – он должен это планировать", но "не постоит за количеством убитых соотечественников", чтобы довести дело до переговоров.

"Зачем ему нужен Си Цзиньпин с его планом? Ему нужен какой-то выход. До появления Си Цзиньпина с планом из 12 пунктов не было посредника, который мог бы выступить между Путиным и Украиной и остальным западным миром. [...] Вспомните, с чего начиналось в конце октября 21-го года, когда Россия выдвинула ультиматум не Украине – НАТО: "Давайте до границ 97-го года отходите, иначе все пропало". Были претензии не к Украине, а к НАТО. А поскольку НАТО проигнорировал это все и так достаточно пренебрежительно, он сказал: "Ах, я вам покажу кузькину мать" – и вторгся в Украину. Поэтому я предлагаю один из планов возможных на основании 12 пунктов. [...] Переговоры. Цель – Россия уходит, уходит со всех территорий, включая Крым. Из Крыма – сразу или через год-два – но уходит. Казалось бы – поражение Путина категорическое. Но в ответ возвращаемся к октябрю 21-го года, с чего все начиналось. Это военное поражение Путина", – добавил Швец.

Он продолжил, что НАТО в ответ на военное поражение РФ не может уйти до границы 97-го года.

"Я имею в виду, что никто не исключит из НАТО Польшу, станы Балтии, а теперь еще Финляндию. Но НАТО и Россия договариваются о демилитаризации. Обе стороны границ восточного фланга НАТО, скажем так, на 500 км убрать оттуда все конвенциальные силы. Россия-то чего кричала: "Нам опасно, ракеты могут лететь до Москвы" – вот они там подсчитывали, за сколько минут с новых территорий. Происходит демилитаризация пространства по обе стороны этой границы конвенциальных сил", – сказал Швец.

Ядерные вооружения, по его мнению "можно вообще отвести на 1–2 тыс. км".

"А может, вообще нулевой вариант, как это было, когда Рейган был с Горбачевым: нулевой вариант брать и все. И таким образом: да, Путин теряет все территории в Украине, Украина приобретает полный суверенитет над своими территориями, а НАТО и Россия отодвигают [вооружение]", – добавил бывший разведчик.

По его словам, при таком сценарии российские пропагандисты Ольга Скабеева и Владимир Соловьев заявят о "победе" РФ и что НАТО "под мощными ударами вооруженных сил РФ откатилось" от границ России.

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