Швец: Урсула прямо в глаза Си Цзиньпину сказала: "Если вы не утихомирите своего Путина, будет плохо". Где-то Си, наверное, обиделся

"Макрон был пряником. Он приехал с большой командой бизнесменов и показался Си Цзиньпину, которому надо восстанавливать экономические отношения с Европой, сейчас им очень надо всеобъемлющее соглашение с Евросоюзом по инвестициям, которые могут заключиться, а могу и не заключиться в июне этого года. Вот он, Макрон, притащил этот пряник: все будет хорошо, если вы образуете своего холопа в Кремле [президента РФ Владимира Путина] по поводу Украины и заставите его сесть за стол переговоров на основании пункта первого вашего гениального плана из 12 пунктов. То есть заставьте своего холопа принять ваш собственный план. В пункте первом написано, что любое решение по Украине должно основываться на принципах суверенитета и территориальной целостности. Точка", – сказал Швец.

В то же время фон дер Ляйен "с немецкой прямотой" сказала китайскому лидеру, что отношения Евросоюза и Китая полностью зависят от его позиции по поводу войны в Украине, подчеркнул бывший советский разведчик.

"Заставите Путина или не заставите. То есть месседж товарищ Си [Цзиньпин] понял полностью. Поэтому он обиделся. Урсула, глядя в его раскосые глаза, приехала поставить его на "гоп-стоп", прямо в лицо ему сказать, чтобы не было недомолвок: "Если вы не сделаете так, как вы сами обещаете, не утихомирите своего [Путина], будет плохо..." Я думаю, Си [Цзиньпин] где-то, наверное, обиделся", – добавил Швец.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube