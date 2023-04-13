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Швец: Урсула прямо в глаза Си Цзиньпину сказала: "Если вы не утихомирите своего Путина, будет плохо". Где-то Си, наверное, обиделся

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Швец считает, что Си Цзиньпин понял месседж, с которым в КНР приехала фон дер Ляйен
Швец считает, что Си Цзиньпин понял месседж, с которым в КНР приехала фон дер Ляйен
Фото: Emmanuel Macron / Twitter

Визит в Китай президента Франции Эммануэля Макрона и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен был визитом "кнута и пряника". Такое мнение высказал живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Макрон был пряником. Он приехал с большой командой бизнесменов и показался Си Цзиньпину, которому надо восстанавливать экономические отношения с Европой, сейчас им очень надо всеобъемлющее соглашение с Евросоюзом по инвестициям, которые могут заключиться, а могу и не заключиться в июне этого года. Вот он, Макрон, притащил этот пряник: все будет хорошо, если вы образуете своего холопа в Кремле [президента РФ Владимира Путина] по поводу Украины и заставите его сесть за стол переговоров на основании пункта первого вашего гениального плана из 12 пунктов. То есть заставьте своего холопа принять ваш собственный план. В пункте первом написано, что любое решение по Украине должно основываться на принципах суверенитета и территориальной целостности. Точка", – сказал Швец.

В то же время фон дер Ляйен "с немецкой прямотой" сказала китайскому лидеру, что отношения Евросоюза и Китая полностью зависят от его позиции по поводу войны в Украине, подчеркнул бывший советский разведчик.

"Заставите Путина или не заставите. То есть месседж товарищ Си [Цзиньпин] понял полностью. Поэтому он обиделся. Урсула, глядя в его раскосые глаза, приехала поставить его на "гоп-стоп", прямо в лицо ему сказать, чтобы не было недомолвок: "Если вы не сделаете так, как вы сами обещаете, не утихомирите своего [Путина], будет плохо..." Я думаю, Си [Цзиньпин] где-то, наверное, обиделся", – добавил Швец.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Макрон и фон дер Ляйен прибыли в Китай 5 апреля. Визит продлился два дня. Президент Франции во время переговоров с лидером КНР выразил надежду, что Китай "приведет Россию в чувство", в свою очередь, Си Цзиньпин сказал, что Китай и Франция как "твердые сторонники многополярного мира и большей демократии в международных отношениях" обладают способностью и ответственностью подняться над "разногласиями и препятствиями".

Во время трехсторонних переговоров фон дер Ляйен предостерегла лидера Китая Си Цзиньпина от отправки оружия в Россию. Она заявила, что в противном случае это повлияет на отношения между Европейским союзом и Китаем. Во время переговоров с Си Цзиньпином глава ЕК подчеркивала, что твердо поддерживает мирный план президента Украины Владимира Зеленского.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, США, Украина, Китай, Франция, Еврокомиссия, Си Цзиньпин, КГБ, КНР, Урсула фон дер Ляйен, Юрий Швец, Евросоюз, Эммануэль Макрон, соглашение
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