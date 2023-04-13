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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Швец: Наступление на Крым будет очень тяжелой битвой, сопряженной с большими потерями. Но я не исключаю, что враг будет драпать, задрав портки

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Швец: Конечно, есть вариант, что враг будет драпать, задрав портки, как это было уже в Харьковской области несколько месяцев назад
Швец: Конечно, есть вариант, что враг будет драпать, задрав портки, как это было уже в Харьковской области несколько месяцев назад
Скриншот: Юрий Швец -- официальный канал / YouTube

Живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что в ходе предстоящего контрнаступления Украине необходимо освободить от российских оккупантов всю свою материковую территорию, а относительно деоккупации временно захваченного полуострова Крым принимать решение, учитывая ход контрнаступления.

Об этом он рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. 

"Я думаю, что руководство Украины – и гражданская власть, и командование ВСУ, – посовещавшись с народом, услышав настроение народа, должны с карандашом и с листом бумаги посидеть и подсчитать плюсы и минусы. Да, наступление на Крым сейчас, в этом году, будет очень тяжелой битвой, сопряженной с очень большими потерями. Будет много крови", – сказал он, отвечая на вопрос о риске применения президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия в случае, если Украина начнет деоккупацию Крыма. 

По словам экс-разведчика, освобождение полуострова с большими потерями для Украины – худший вариант развития событий.

"Конечно, есть вариант, который я не исключаю, – что враг будет драпать, задрав портки, как это было уже в Харьковской области несколько месяцев назад, – добавил Швец. – Но худший вариант – это может быть сопряжено с очень тяжелыми потерями для Украины. Причем здесь что для меня важно – важно, кто гибнет. Со стороны Украины это гибнет цвет нации, а со стороны Российской Федерации – это генетический мусор в основном. Неадекватный совершенно обмен идет". 

Швец высказал мнение, что "можно же по-разному вернуть свою территорию".

"Я считаю, что абсолютно необходимо в ходе предстоящего контрнаступления освободить всю материковую часть Украины, то есть всю территорию до [административной] границы с Крымом. Для начала. Ну а потом подсчитать, посмотреть все плюсы и минусы, что делать дальше. Все будет зависеть от того, как будет проходить это контрнаступление. Если оно будет с криком "ура!" – надо идти дальше и брать его [Крым]. Что касается ядерного удара, то я в него не верю", – добавил ветеран КГБ.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас наиболее интенсивны бои идут на востоке Украины.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников говорил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае, а в начале апреля сказал, что оно начнется "когда Генштаб решит, что время пришло". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил, что это может произойти летом

25 марта Зеленский говорил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".

Глава Пентагона Ллойд Остин 11 апреля заявил, что у Украины много возможностей, которые необходимы для успеха в контрнаступлении. Директор ЦРУ Уильям Бернс в тот же день говорил, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое". 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Крым, КГБ, Юрий Швец, война России против Украины, военнослужащий, деоккупация, контрнаступление, потери
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