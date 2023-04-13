Швец: Наступление на Крым будет очень тяжелой битвой, сопряженной с большими потерями. Но я не исключаю, что враг будет драпать, задрав портки

Швец: Конечно, есть вариант, что враг будет драпать, задрав портки, как это было уже в Харьковской области несколько месяцев назад Скриншот: Юрий Швец -- официальный канал / YouTube

Об этом он рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я думаю, что руководство Украины – и гражданская власть, и командование ВСУ, – посовещавшись с народом, услышав настроение народа, должны с карандашом и с листом бумаги посидеть и подсчитать плюсы и минусы. Да, наступление на Крым сейчас, в этом году, будет очень тяжелой битвой, сопряженной с очень большими потерями. Будет много крови", – сказал он, отвечая на вопрос о риске применения президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия в случае, если Украина начнет деоккупацию Крыма.

По словам экс-разведчика, освобождение полуострова с большими потерями для Украины – худший вариант развития событий.

"Конечно, есть вариант, который я не исключаю, – что враг будет драпать, задрав портки, как это было уже в Харьковской области несколько месяцев назад, – добавил Швец. – Но худший вариант – это может быть сопряжено с очень тяжелыми потерями для Украины. Причем здесь что для меня важно – важно, кто гибнет. Со стороны Украины это гибнет цвет нации, а со стороны Российской Федерации – это генетический мусор в основном. Неадекватный совершенно обмен идет".

Швец высказал мнение, что "можно же по-разному вернуть свою территорию".

"Я считаю, что абсолютно необходимо в ходе предстоящего контрнаступления освободить всю материковую часть Украины, то есть всю территорию до [административной] границы с Крымом. Для начала. Ну а потом подсчитать, посмотреть все плюсы и минусы, что делать дальше. Все будет зависеть от того, как будет проходить это контрнаступление. Если оно будет с криком "ура!" – надо идти дальше и брать его [Крым]. Что касается ядерного удара, то я в него не верю", – добавил ветеран КГБ.

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