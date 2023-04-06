ЕС предостерег Китай от поставок оружия в Россию

Видео пресс-конференции опубликовано в Twitter главы ЕК.

Она заявила, что в противном случае это повлияет на отношения между Европейским союзом и Китаем.

"Мы рассчитываем на то, что Китай не поставит какую-либо военную технику прямо или косвенно России, потому что мы все знаем, что вооружение агрессора будет нарушением международного права... Это действительно нанесет значительный ущерб отношениям между Европейским союзом и Китаем", – сказала фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, во время переговоров с Си Цзиньпином она подчеркивала, что твердо поддерживает мирный план президента Украины Владимира Зеленского.

По словам фон дер Ляйен, китайский лидер подтвердил свою готовность поговорить с Зеленским, когда будут "подходящие условия и время".