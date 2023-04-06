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ЕС предостерег Китай от поставок оружия в Россию

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Фон дер Ляйен сказала Си Цзиньпину, что поддерживает мирный план Зеленского
Фон дер Ляйен сказала Си Цзиньпину, что поддерживает мирный план Зеленского
Фото: EPA

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла лидера Китая Си Цзиньпина от отправки оружия в Россию. Об этом она рассказала на брифинге после встречи с председателем КНР.

Видео пресс-конференции опубликовано в Twitter главы ЕК.

Она заявила, что в противном случае это повлияет на отношения между Европейским союзом и Китаем. 

"Мы рассчитываем на то, что Китай не поставит какую-либо военную технику прямо или косвенно России, потому что мы все знаем, что вооружение агрессора будет нарушением международного права... Это действительно нанесет значительный ущерб отношениям между Европейским союзом и Китаем", – сказала фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, во время переговоров с Си Цзиньпином она подчеркивала, что твердо поддерживает мирный план президента Украины Владимира Зеленского.

По словам фон дер Ляйен, китайский лидер подтвердил свою готовность поговорить с Зеленским, когда будут "подходящие условия и время".

Контекст:

Президент Франции Эммануэль Макрон и фон дер Ляйен прибыли в Китай 5 апреля. Визит продлится до 7 апреля. Перед визитом глава ЕК отметила, что важная тема встреч с Си Цзиньпином – война в Украине.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Си Цзиньпин не контактировал с украинской стороной, но общался с президентом РФ Владимиром Путиным, отметило Politico.

20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву с визитом и провел там три дня. 30 марта минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям.

В то же время в украинской разведке заявляли, что крайне сомнительно, что Путин получит оружие от Си Цзиньпина.

Теги: Украина, Китай, Си Цзиньпин, КНР, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, ЕС
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