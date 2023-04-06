ЕС предостерег Китай от поставок оружия в Россию

Видео пресс-конференции опубликовано в Twitter главы ЕК.
Она заявила, что в противном случае это повлияет на отношения между Европейским союзом и Китаем.
"Мы рассчитываем на то, что Китай не поставит какую-либо военную технику прямо или косвенно России, потому что мы все знаем, что вооружение агрессора будет нарушением международного права... Это действительно нанесет значительный ущерб отношениям между Европейским союзом и Китаем", – сказала фон дер Ляйен.
По словам главы ЕК, во время переговоров с Си Цзиньпином она подчеркивала, что твердо поддерживает мирный план президента Украины Владимира Зеленского.
По словам фон дер Ляйен, китайский лидер подтвердил свою готовность поговорить с Зеленским, когда будут "подходящие условия и время".
Президент Франции Эммануэль Макрон и фон дер Ляйен прибыли в Китай 5 апреля. Визит продлится до 7 апреля. Перед визитом глава ЕК отметила, что важная тема встреч с Си Цзиньпином – война в Украине.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Си Цзиньпин не контактировал с украинской стороной, но общался с президентом РФ Владимиром Путиным, отметило Politico.
20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву с визитом и провел там три дня. 30 марта минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям.
В то же время в украинской разведке заявляли, что крайне сомнительно, что Путин получит оружие от Си Цзиньпина.