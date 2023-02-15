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Швец: У Китая сильная заинтересованность улучшить отношения с США. Им нужна глобализация

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Швец: Злополучный китайский шар. Если бы я был конспирологом, предположил бы, что это Путин его надул и запустил
Швец: Злополучный китайский шар. Если бы я был конспирологом, предположил бы, что это Путин его надул и запустил
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец рассказал, как испортились отношения между Китаем и США из-за полета китайского аэростата над американской территорией и почему это не выгодно для Украины.

"Если Китай будет ближе к России, это плохо для Украины. Нормализация отношений Китая и США – это хорошо для Украины. У Китая очень сильная заинтересованность улучшить отношения с США, потому что экономика прежде всего. Им нужна глобализация, без Америки она невозможна. ВМС США отловили в водах Атлантического океана останки этого шарика. Китайцы клянутся, что там нет никакой шпионской аппаратуры. Наблюдаем, что там будет", – отметил Швец.

По его словам, Китай и США пытались уладить разногласия, но полет аэростата нарушил эти планы.

"Китай протянул пальмовую ветвь США – назначили нового министра иностранных дел, посла Китая в Соединенных Штатах, который первым делом сказал: у меня много друзей, мы должны налаживать отношения. И Китаю это нужно, потому что с экономикой плохо. Без улучшения отношений с Америкой им трудно будет решить свои экономические вопросы. Что касается новейших технологий, у них совсем плохо в связи с эмбарго на микрочипы, которое подписал [президент США Джо] Байден. Вроде развернулись и вот на тебе – злополучный шар. Если бы я был конспирологом, я бы предположил, возможно, что это [президент РФ Владимир] Путин его надул и запустил", – отметил Швец.

Он рассказал, что сейчас в китайском руководстве образовалось две противоборствующие фракции.

"Одна, во главе которой стоит бывший, снятый недавно министр иностранных дел Ван И, который не был выгнан, а был переведен в политбюро как главный стратег внешней политики. То есть он не ведет конкретно политику, ею занимается министр иностранных дел, но он – стратег. И вот он – сторонник отношений с Россией. Там идея такая: чем дольше затянется война, в эту войну все больше втягиваются Соединенные Штаты и НАТО. То есть они увязнут в этой войне, Запад в Украине, и тогда это Китаю дает свободу маневра в юго-восточной Азии в отношении Тайваня", – пояснил Швец.

Вторая группа, по его данным сформировалась вокруг нового министра иностранных дел, вокруг которого объединились китайские интеллектуалы.

"Они говорят, что надо завязывать с этим Путиным, потому что он подставил Китай, он нанес огромный ущерб экономическим, политическим интересам Китая. Когда товарищ Си  [Цзиньпин] давал товарищу Пу разрешение на эту войну в начале Олимпийских игр, Путин же обещал молниеносную войну, в результате которой ослабнет НАТО, а следовательно Соединенные Штаты. Сейчас США возродились как самая мощная держава современности, а Китай куда-то задвинули. Короче говоря, все происходит наоборот", – рассказал Швец.

Он считает, что сейчас произошло столкновение этих двух групппировок между собой и полет воздушного шара может быть связан с этой борьбой.

"Вот на этом фоне взлетает этот дурацкий шарик. А кто его запустил? Уволили кого? Начальника гидрометеоцентра Китая, который дал указание запустить этот шарик. И вот вопрос: то ли он сам запустил, то ли ему позвонил условный товарищ Ван и сказал: "Запускай". Потому что этих шариков у них появилась в 2020 году целая флотилия. И первые шарики куда полетели? Над Японией, над Тайванем – это два стратегических объекта для Китая. Они летели туда, куда надо. При администрации Байдена это первый шарик, но, говорит американское разведывательное сообщество, что при администрации Дональда Трампа три шарика летало. Это рассматривать как случайность... Вполне допускаю 50 на 50, а можно рассматривать как вариант борьбы двух кланов в китайском руководстве", – подчеркнул Швец. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

3 февраля стало известно, что американские военные зафиксировали на севере США разведывательный воздушный шар из Китая

Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление. Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраля. Ожидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.

5 февраля министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление, в котором выразило "сильное недовольство и протест" в связи с решением США сбить шар-шпион. В заявлении говорится, что китайская сторона неоднократно информировала американскую сторону о гражданском характере дирижабля и сообщала, что его проникновение в США связано с "форс-мажорными обстоятельствами".

В Белом доме заявили 8 февраля, что воздушные шары Китая шпионили над пятью континентами, нарушив суверенитет других стран.

11 февраля стало известно, что американский истребитель сбил "неопознанный объект" над водами у берегов Аляски по приказу президента США Джо Байдена.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, Украина, Китай, экономика, Си Цзиньпин, Тайвань, разведчики, Алеся Бацман, Юрий Швец, интервью, Ван И
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