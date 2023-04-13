"Готовим ребят, ждем поставки оружия". Зеленский провел заседание военного кабинета

Президент отметил, что военный кабинет – это особый формат роботы со всеми руководителями оборонного сектора. Они обсудили то, что "напрямую необходимо для управления передовой и обеспечением активных действий Украины". Зеленский добавил, что совещание было "содержательным".

"И наши действия будут сильными. Готовим ребят. И очень ждем поставки оружия, обещанного партнерами. И по максимуму приближаем победу. И по максимуму – дух единства. По максимуму – эффективность. Подготовка – тоже по максимуму", – сказал президент.

Зеленский также рассказал, что подписал указы о награждении воинов. Наградами отмечены 349 военнослужащих. Среди них – 45 бойцов Воздушных сил, 152 – Десантно-штурмовых войск, 152 воина –Сухопутных войск.

Также он поблагодарил военных.

"Враг обязательно будет нести потери в ответ за каждый удар по украинцам. Слава всем, кто сейчас в бою ради Украины!" – сказал президент.

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