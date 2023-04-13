"Готовим ребят, ждем поставки оружия". Зеленский провел заседание военного кабинета

Президент отметил, что военный кабинет – это особый формат роботы со всеми руководителями оборонного сектора. Они обсудили то, что "напрямую необходимо для управления передовой и обеспечением активных действий Украины". Зеленский добавил, что совещание было "содержательным".
"И наши действия будут сильными. Готовим ребят. И очень ждем поставки оружия, обещанного партнерами. И по максимуму приближаем победу. И по максимуму – дух единства. По максимуму – эффективность. Подготовка – тоже по максимуму", – сказал президент.
Зеленский также рассказал, что подписал указы о награждении воинов. Наградами отмечены 349 военнослужащих. Среди них – 45 бойцов Воздушных сил, 152 – Десантно-штурмовых войск, 152 воина –Сухопутных войск.
Также он поблагодарил военных.
"Враг обязательно будет нести потери в ответ за каждый удар по украинцам. Слава всем, кто сейчас в бою ради Украины!" – сказал президент.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас наиболее интенсивны бои идут на востоке Украины.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников говорил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае, а в начале апреля сказал, что оно начнется "когда Генштаб решит, что время пришло". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил, что это может произойти летом.
25 марта Зеленский говорил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".
Глава Пентагона Ллойд Остин 11 апреля заявил, что у Украины много возможностей, которые необходимы для успеха в контрнаступлении. Директор ЦРУ Уильям Бернс в тот же день говорил, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое".