Зеленский: Руины в Украине не будет, это станет доказательством полного проигрыша государства-террориста

Зеленский подчеркнул, что в мире знают, что делать с российскими активами Фото: president.gov.ua

Глава государства отметил, что принял участие во встрече участников специального, финансового, формата поддержки Украины, которое "проходит в Вашингтоне и объединяет министров финансов крепких демократий", а также Еврокомиссию, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития.

"Тема – прежде всего восстановление нашей страны после боевых действий. Я поблагодарил партнеров за то, что они помогают нам сохранять стойкость Украины, нашу финансовую стабильность. И призвал быть более активными, чтобы Украина могла быть более активной в восстановлении, в возвращении украинцам нормальной жизни. Никакой руины в Украине не будет. Это наша цель. И это будет вполне конкретное доказательство полного проигрыша государства-террориста", – заявил он.

Президент Украины подчеркнул, что "мир знает решение – относительно активов России, российских должностных лиц, олигархов, которые становились богаче, пока их государство становилось террористом".

"Все эти активы должны пойти на компенсацию ущерба тем, кому Россия принесла боль и страдания. Российские активы должны пойти на восстановление после агрессии. Война должна получиться самой дорогой именно для агрессора. И все для этого мы делаем. Спасибо партнерам, которые нас поддерживают", – объяснил Зеленский.

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