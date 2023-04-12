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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Руины в Украине не будет, это станет доказательством полного проигрыша государства-террориста

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Зеленский подчеркнул, что в мире знают, что делать с российскими активами
Зеленский подчеркнул, что в мире знают, что делать с российскими активами
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доказательством проигрыша России в ее войне против Украины станет восстановление Украины после завершения боевых действий.

Глава государства отметил, что принял участие во встрече участников специального, финансового, формата поддержки Украины, которое "проходит в Вашингтоне и объединяет министров финансов крепких демократий", а также Еврокомиссию, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития.

"Тема – прежде всего восстановление нашей страны после боевых действий. Я поблагодарил партнеров за то, что они помогают нам сохранять стойкость Украины, нашу финансовую стабильность. И призвал быть более активными, чтобы Украина могла быть более активной в восстановлении, в возвращении украинцам нормальной жизни. Никакой руины в Украине не будет. Это наша цель. И это будет вполне конкретное доказательство полного проигрыша государства-террориста", – заявил он.

Президент Украины подчеркнул, что "мир знает решение – относительно активов России, российских должностных лиц, олигархов, которые становились богаче, пока их государство становилось террористом".

"Все эти активы должны пойти на компенсацию ущерба тем, кому Россия принесла боль и страдания. Российские активы должны пойти на восстановление после агрессии. Война должна получиться самой дорогой именно для агрессора. И все для этого мы делаем. Спасибо партнерам, которые нас поддерживают", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщали 12 января 2023 года, что, согласно данным по состоянию на осень прошлого года, 2,4 млн украинцев проживают в разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье.

22 марта агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на расчеты Всемирного банка, что для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Еврокомиссия, война, Всемирный банк, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, финансы, компенсация, восстановление
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