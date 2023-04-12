Зеленский обсудил восстановление Украины с одним из главных американских филантропов

Зеленский поблагодарил его за поддержку украинского народа и проекты, которые бизнесмен из США воплощает в Украине через Howard G. Buffett Foundation. Среди них – проект фабрики-кухни, который является частью реформы школьного питания, инициированной первой леди Еленой Зеленской, а также помощь в реализации "зерновой инициативы", поддержка разминирования, закупка генераторов и ликвидация последствий вражеских обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.
Баффетт, в свою очередь, отметил, что кроме поддержки ряда инициатив в самой Украине, он пытается как можно больше рассказывать об Украине и украинском народе в США на различных публичных площадках.
Глава полиции Киевской области Андрей Небитов написал в Telegram, что это не первый визит Баффетта в Украину с начала полномасштабного вторжения. В тот раз он приехал вместе с британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном. В Бородянке Киевской области они дали старт благотворительному проекту по восстановлению полицейского участка, разрушенного российскими захватчиками во время оккупации этого киевского пригорода.