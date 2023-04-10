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Зеленский обсудил с премьер-министром Греции ситуацию на поле боя и оборонное сотрудничество

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Зеленский: Рассказал Кириакосу Мицотакису о ситуации на поле боя и актуальных оборонительных вызовах перед Украиной
Зеленский: Рассказал Кириакосу Мицотакису о ситуации на поле боя и актуальных оборонительных вызовах перед Украиной
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Рассказал о ситуации на поле боя и актуальных оборонительных вызовах перед Украиной. Договорились продолжать сотрудничество в области безопасности", – написал президент.

Контекст:

Греция последовательно поддерживает Украину и предоставляет действенную помощь, в первую очередь, в оборонной сфере, отмечал Зеленский в октябре, во время визита главы МИД страны Никоса Дендиаса в Киев. 

Панайотопулос рассказывал в июне 2022 года, что его страна передает Украине автоматы, пистолеты-пулеметы FN, противотанковые средства и снаряды, в том числе калибра 155 мм. Его заявление опубликовано на сайте ведомства.

Также Греция поставляла Украине бронированные машины пехоты БМП-1. Речь о 40 бронемашинах.  Поставки организовали по схеме "кругового обмена" с Германией, взамен страна получает такое же количество немецких БМП Marder.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Греция, переговоры, Владимир Зеленский, Кириакос Мицотакис
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