Зеленский обсудил с премьер-министром Греции ситуацию на поле боя и оборонное сотрудничество

"Рассказал о ситуации на поле боя и актуальных оборонительных вызовах перед Украиной. Договорились продолжать сотрудничество в области безопасности", – написал президент.

Контекст:

Греция последовательно поддерживает Украину и предоставляет действенную помощь, в первую очередь, в оборонной сфере, отмечал Зеленский в октябре, во время визита главы МИД страны Никоса Дендиаса в Киев.

Панайотопулос рассказывал в июне 2022 года, что его страна передает Украине автоматы, пистолеты-пулеметы FN, противотанковые средства и снаряды, в том числе калибра 155 мм. Его заявление опубликовано на сайте ведомства.

Также Греция поставляла Украине бронированные машины пехоты БМП-1. Речь о 40 бронемашинах. Поставки организовали по схеме "кругового обмена" с Германией, взамен страна получает такое же количество немецких БМП Marder.