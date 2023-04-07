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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников обсудил с главой минобороны Греции военную помощь и оборонное сотрудничество

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Резников и Панайотопулос встретились в Греции
Резников и Панайотопулос встретились в Греции
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 апреля посетил Грецию, где встретился с министром обороны страны Николаосом Панайотопулосом. Об этом он сообщил в Twitter.

Резников назвал встречу "очень продуктивной".

"Я благодарен нашим греческим друзьям за их непоколебимую поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности; гуманитарную и оборонную помощь (БМП, боеприпасы)", – написал он.

Также Резников выразил благодарность за участие Греции в контактной группе по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Панайотопулос заявил, что во время встречи с Резниковым "выразил твердую позицию против любой формы ревизионизма", а также сказал о поддержке соблюдения норм международного права.

"Я подчеркнул твердое намерение укреплять двустороннее оборонное сотрудничество с Украиной", – добавил он.

На брифинге после встречи, текстовую версию которого опубликовала пресс-служба минобороны Греции, Панайотопулос выразил "твердую и непоколебимую позицию в поддержку Украины и Вооруженных сил Украины и их основного права на защиту своей родины и восстановление суверенитета и территориальной целостности своей страны".

"Греция с самого начала этой жестокой и неспровоцированной войны против Украины безоговорочно осудила российскую агрессию и с первого дня была на стороне Украины и ее храбрых защитников.  Мы выполнили все санкции, наложенные на оккупантов, несмотря на их стоимость для нашей экономики. Война против Украины является явным нарушением международного права, территориальной целостности и суверенитета Украины. Кадры из Бучи и погибшие в Мариуполе напоминают нам о нашем долге перед жертвами и их семьями обеспечить привлечение виновных к ответственности и продолжать нашу непоколебимую поддержку Украины и ее народа, борющегося за свою свободу и независимость", – сказал министр.

Резников поблагодарил Грецию за оказанную Украине помощь в борьбе с российским полномасштабным вторжением.

"В ходе нашей встречи мы обсудили текущую ситуацию на фронте и в районе Черного и Азовского морей, я описал своим коллегам ситуацию в районах Бахмута, Авдеевки, Угледара, Марьинки и других районов, кратко описал ход нашей подготовки к нашему контрнаступлению, особенно с точки зрения подготовки наших военных, и, конечно же, как мы будем обеспечивать наши силы новым оружием от наших партнеров, БМП, танками, артиллерийскими системами и другим", – заявил глава Минобороны.

Контекст:

Греция последовательно поддерживает Украину и предоставляет действенную помощь, в первую очередь, в оборонной сфере, отмечал Зеленский в октябре, во время визита главы МИД страны Никоса Дендиаса в Киев. 

Панайотопулос рассказывал в июне 2022 года, что его страна передает Украине автоматы, пистолеты-пулеметы FN, противотанковые средства и снаряды, в том числе калибра 155 мм. Его заявление опубликовано на сайте ведомства.

Также Греция поставляет Украине бронированные машины пехоты БМП-1. Речь о 40 бронемашинах.  Поставки организовали по схеме "кругового обмена" с Германией, взамен страна получает такое же количество немецких БМП Marder. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Греция, Министерство обороны Украины, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, Николаос Панайотопулос
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