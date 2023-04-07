Резников обсудил с главой минобороны Греции военную помощь и оборонное сотрудничество

Резников назвал встречу "очень продуктивной".

"Я благодарен нашим греческим друзьям за их непоколебимую поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности; гуманитарную и оборонную помощь (БМП, боеприпасы)", – написал он.

Также Резников выразил благодарность за участие Греции в контактной группе по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Very productive meeting with my colleague, Minister of Defense @npanagioto I’m grateful to our Greek friends for their unwavering support for our sovereignty and territorial integrity; humanitarian and defense assistance (IFVs, ammo); and their continued participation in Ramstein pic.twitter.com/EzMQOE9b2R — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 6, 2023

Панайотопулос заявил, что во время встречи с Резниковым "выразил твердую позицию против любой формы ревизионизма", а также сказал о поддержке соблюдения норм международного права.

"Я подчеркнул твердое намерение укреплять двустороннее оборонное сотрудничество с Украиной", – добавил он.

Τη σταθερ * θ * ση μας, εναντ * ον οποιασδ * ποτε μορφ * ς αναθεωρητισμο * , αλλ * και την τ * ρηση των καν * νων Διεθνο * ς Δικα * ου εξ * φρασα κατ * τη δι * ρκεια της συν * ντησης μου με τον * ομ * λογο μου @oleksiireznikov. Τ * νισα την ισχυρ * βο * ληση της * για την εν * σχυση της διμερο * ς αμυντικ * ς… pic.twitter.com/cMhd4hdLIf — N Panagiotopoulos (@npanagioto) April 6, 2023

На брифинге после встречи, текстовую версию которого опубликовала пресс-служба минобороны Греции, Панайотопулос выразил "твердую и непоколебимую позицию в поддержку Украины и Вооруженных сил Украины и их основного права на защиту своей родины и восстановление суверенитета и территориальной целостности своей страны".

"Греция с самого начала этой жестокой и неспровоцированной войны против Украины безоговорочно осудила российскую агрессию и с первого дня была на стороне Украины и ее храбрых защитников. Мы выполнили все санкции, наложенные на оккупантов, несмотря на их стоимость для нашей экономики. Война против Украины является явным нарушением международного права, территориальной целостности и суверенитета Украины. Кадры из Бучи и погибшие в Мариуполе напоминают нам о нашем долге перед жертвами и их семьями обеспечить привлечение виновных к ответственности и продолжать нашу непоколебимую поддержку Украины и ее народа, борющегося за свою свободу и независимость", – сказал министр.

Резников поблагодарил Грецию за оказанную Украине помощь в борьбе с российским полномасштабным вторжением.

"В ходе нашей встречи мы обсудили текущую ситуацию на фронте и в районе Черного и Азовского морей, я описал своим коллегам ситуацию в районах Бахмута, Авдеевки, Угледара, Марьинки и других районов, кратко описал ход нашей подготовки к нашему контрнаступлению, особенно с точки зрения подготовки наших военных, и, конечно же, как мы будем обеспечивать наши силы новым оружием от наших партнеров, БМП, танками, артиллерийскими системами и другим", – заявил глава Минобороны.