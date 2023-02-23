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Греция отказалась передавать Украине С-300, заявив, что не может ослаблять собственную оборону

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Ранее министр обороны Панайотопулос заявлял о готовности передать С-300, если США заменят их ЗРК Patriot
Ранее министр обороны Панайотопулос заявлял о готовности передать С-300, если США заменят их ЗРК Patriot
Фото: ЕРА

Греция не будет передавать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300. Министр обороны Николаос Панайотопулос заявил об этом 22 февраля в интервью ERT.

По его словам, правительство не может допустить ослабления противовоздушной обороны в своей стране.

"С-300 были приобретены и прибыли в Грецию по конкретным причинам, и пока эти причины существуют, мы не собираемся соглашаться ни на какое ослабление нашей системы обороны", – сказал Панайотопулос.

Он уточнил, что содержание произведенных в России ракетных установок становится для Греции "все более сложным" и правительство рассматривает вопрос их замены, но не сейчас.

В декабре 2022 года Панайотопулос заявлял о готовности передать Украине С-300, если США заменят их зенитно-ракетными комплексами Patriot. 

19 декабря 2022 года Министерство иностранных дел России пригрозило за это "последствиями" для Греции, отметив, что это нарушает двухсторонние договоры между странами.

Контекст:

Греция последовательно поддерживает Украину и предоставляет действенную помощь, в первую очередь, в оборонной сфере, отмечал Зеленский в октябре, во время визита главы МИД страны Никоса Дендиаса в Киев. 

Панайотопулос рассказывал в июне 2022 года, что его страна передает Украине автоматы, пистолеты-пулеметы FN, противотанковые средства и снаряды, в том числе калибра 155 мм. Его заявление опубликовано на сайте ведомства.

Также Греция поставляет Украине бронированные машины пехоты БМП-1. Речь о 40 бронемашинах.  Поставки организовали по схеме "кругового обмена" с Германией, взамен страна получает такое же количество немецких БМП Marder. 

Теги: Греция, МИД России, ПВО, военная помощь, оборона, война России против Украины, С-300
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