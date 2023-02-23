Греция отказалась передавать Украине С-300, заявив, что не может ослаблять собственную оборону

Ранее министр обороны Панайотопулос заявлял о готовности передать С-300, если США заменят их ЗРК Patriot Фото: ЕРА

По его словам, правительство не может допустить ослабления противовоздушной обороны в своей стране.

"С-300 были приобретены и прибыли в Грецию по конкретным причинам, и пока эти причины существуют, мы не собираемся соглашаться ни на какое ослабление нашей системы обороны", – сказал Панайотопулос.

Он уточнил, что содержание произведенных в России ракетных установок становится для Греции "все более сложным" и правительство рассматривает вопрос их замены, но не сейчас.

В декабре 2022 года Панайотопулос заявлял о готовности передать Украине С-300, если США заменят их зенитно-ракетными комплексами Patriot.

19 декабря 2022 года Министерство иностранных дел России пригрозило за это "последствиями" для Греции, отметив, что это нарушает двухсторонние договоры между странами.