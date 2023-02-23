Греция отказалась передавать Украине С-300, заявив, что не может ослаблять собственную оборону

По его словам, правительство не может допустить ослабления противовоздушной обороны в своей стране.
"С-300 были приобретены и прибыли в Грецию по конкретным причинам, и пока эти причины существуют, мы не собираемся соглашаться ни на какое ослабление нашей системы обороны", – сказал Панайотопулос.
Он уточнил, что содержание произведенных в России ракетных установок становится для Греции "все более сложным" и правительство рассматривает вопрос их замены, но не сейчас.
В декабре 2022 года Панайотопулос заявлял о готовности передать Украине С-300, если США заменят их зенитно-ракетными комплексами Patriot.
19 декабря 2022 года Министерство иностранных дел России пригрозило за это "последствиями" для Греции, отметив, что это нарушает двухсторонние договоры между странами.
Греция последовательно поддерживает Украину и предоставляет действенную помощь, в первую очередь, в оборонной сфере, отмечал Зеленский в октябре, во время визита главы МИД страны Никоса Дендиаса в Киев.
Панайотопулос рассказывал в июне 2022 года, что его страна передает Украине автоматы, пистолеты-пулеметы FN, противотанковые средства и снаряды, в том числе калибра 155 мм. Его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Также Греция поставляет Украине бронированные машины пехоты БМП-1. Речь о 40 бронемашинах. Поставки организовали по схеме "кругового обмена" с Германией, взамен страна получает такое же количество немецких БМП Marder.