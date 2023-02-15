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Греция сообщила о передаче Украине боеприпасов и БМП-1

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Греция обещала Украине 40 БМП-1
Греция обещала Украине 40 БМП-1
Фото: wikipedia.org (архив)

Греция предоставила противостоящей российской агрессии Украине 20 боевых машин пехоты БМП-1. Об этом 14 февраля проинформировало минобороны этой страны.

Уведомление об этом появилось в связи с участием министра обороны Греции Николаоса Панайотопулоса в девятой встрече контактной группы по военной поддержке Украины в формате "Рамштайн".

"Панайотопулос упомянул о гуманитарной и оборонной помощи, которую наша страна предоставила Украине, такой как боеприпасы и, недавно, 20 боевых бронированных машин БМП-1, и подчеркнул, что Греция будет продолжать поддерживать праведную борьбу украинского народа в защиту суверенитета и территориальной целостности страны", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Панайотопулос рассказывал в июне 2022 года, что его страна передает Украине автоматы, пистолеты-пулеметы FN, противотанковые средства и снаряды, в том числе калибра 155 мм. Его заявление опубликовано на сайте ведомства.

Кроме того, Греция обещала Украине 40 машин БМП-1. Поставки организовали по схеме "кругового обмена" с Германией, взамен страна должна получить такое же количество немецких БМП Marder.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Глава Минобороны Украины Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Глава Минобороны Украины выразил удовлетворение итогами встречи.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, с начала полномасштабной войны союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Греция, оружие, война, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины, БМП
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