Греция сообщила о передаче Украине боеприпасов и БМП-1

Уведомление об этом появилось в связи с участием министра обороны Греции Николаоса Панайотопулоса в девятой встрече контактной группы по военной поддержке Украины в формате "Рамштайн".

"Панайотопулос упомянул о гуманитарной и оборонной помощи, которую наша страна предоставила Украине, такой как боеприпасы и, недавно, 20 боевых бронированных машин БМП-1, и подчеркнул, что Греция будет продолжать поддерживать праведную борьбу украинского народа в защиту суверенитета и территориальной целостности страны", – говорится в сообщении.

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Панайотопулос рассказывал в июне 2022 года, что его страна передает Украине автоматы, пистолеты-пулеметы FN, противотанковые средства и снаряды, в том числе калибра 155 мм. Его заявление опубликовано на сайте ведомства.

Кроме того, Греция обещала Украине 40 машин БМП-1. Поставки организовали по схеме "кругового обмена" с Германией, взамен страна должна получить такое же количество немецких БМП Marder.