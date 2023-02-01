Греция не будет передавать Украине танки Leopard 2 – премьер-министр страны

Он отметил, что Греция оказывала Украине значительную военную поддержку, но передавать боевые танки не будет. Грецкий премьер объяснил, что они необходимы самой Греции "для оборонной позиции".
"Мы всегда четко заявляли, что готовы поддерживать Украину, но не в ущерб нашим оборонным возможностям", – сказал Мицотакис.
Как подчеркнул таблоид Bild, Греция имеет больше танков Leopard, чем любая другая европейская страна: около 350 Leopard 2 и 500 Leopard 1.
Греция предоставляет Украине 40 бронированных машин пехоты БМП-1. Поставки организовали по схеме "кругового обмена" с Германией, взамен страна получает такое же количество немецких БМП Marder.
Афины стараются избежать истощения своего арсенала на фоне роста напряженности в отношениях с Турцией (которая также оснащена Leopard 2), отмечал ресурс Аrmyrecognition.
Другие западные партнеры согласились предоставить Украине тяжелые современные танки для защиты от российской агрессии. Первой о предоставлении Украине танков объявила Великобритания. Страна намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
Канада 26 января объявила о передаче Украине четырех танков Leopard 2.
США предоставят Украине 31 танк Abrams, сообщил 25 января президент Джо Байден.
Посол Украины во Франции Вадим Омельченко 27 января рассказал, что в целом разные страны официально подтвердили согласие предоставить Украине 321 тяжелый танк.