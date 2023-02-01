Греция не будет передавать Украине танки Leopard 2 – премьер-министр страны

На вооружении Греции около 350 Leopard 2 и 500 Leopard 1 Фото: EPA

Он отметил, что Греция оказывала Украине значительную военную поддержку, но передавать боевые танки не будет. Грецкий премьер объяснил, что они необходимы самой Греции "для оборонной позиции".

"Мы всегда четко заявляли, что готовы поддерживать Украину, но не в ущерб нашим оборонным возможностям", – сказал Мицотакис.

Как подчеркнул таблоид Bild, Греция имеет больше танков Leopard, чем любая другая европейская страна: около 350 Leopard 2 и 500 Leopard 1.