"Сейчас не время почивать на лаврах". Зеленский заявил, что победу добывают не только те, кто в окопах

"Мы сейчас на таком этапе войны, когда важно и нашему обществу, и партнерам не терять чувство пути, по которому мы должны пройти. Именно пути. Пути, который впереди. По сравнению с прошлым годом во многих местах сейчас тише. Но это не значит, что можно где-то там игнорировать войну или быть менее сконцентрированными на помощи государству", – сказал он.

Президент Украины отметил, что украинцам "удалось сделать многое вместе с партнерами для защиты людей, Украины, всей Европы".

"Это не значит, что сейчас время почивать на лаврах. Путь – впереди. Движение – впереди. То, для чего мы нуждаемся в не меньшем единстве, чем раньше. В не меньшей сосредоточенности, чем раньше", – подчеркнул Зеленский.

Он также озвучил задачи, которые стоят перед обществом.

"Как и раньше, наши позиции на фронте, все наши воины на позициях должны поддерживаться украинскими позициями политически и информационно, силой оружия и силой нашего общественного единения, нашей внутренней стойкостью и прочностью связей Украины с миром. И это то, что является задачей как государства, так и всех в государстве, как Украины, так и всех в мире, кто ценит свободную жизнь и международный порядок, основанный на правилах", – объяснил Зеленский.

По словам президента Украины, "глупо просто пассивно надеяться, что победу принесет кто-то другой, тот, кто сейчас в окопах, кто сейчас в штурмах".

"Это общая задача. Победа одерживается всеми. Теми, кто за нее сражается, и теми, кто дает оружие. Теми, кто сокращает возможности государства-террориста, и теми, кто увеличивает возможности Украины. Так же, как в составе ставки [верховного главнокомандующего] каждый отвечает за свою часть обороны государства, на пути к победе каждому и каждой следует понимать: а что является вашими шагами к победе? И на весь ли путь хватает этих шагов?" – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)