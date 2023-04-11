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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сейчас не время почивать на лаврах". Зеленский заявил, что победу добывают не только те, кто в окопах

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Зеленский: Глупо пассивно надеяться, что победу принесет кто-то другой
Зеленский: Глупо пассивно надеяться, что победу принесет кто-то другой
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 11 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал украинское и международное сообщество помнить, что война с российским агрессором продолжается.

"Мы сейчас на таком этапе войны, когда важно и нашему обществу, и партнерам не терять чувство пути, по которому мы должны пройти. Именно пути. Пути, который впереди. По сравнению с прошлым годом во многих местах сейчас тише. Но это не значит, что можно где-то там игнорировать войну или быть менее сконцентрированными на помощи государству", – сказал он.

Президент Украины отметил, что украинцам "удалось сделать многое вместе с партнерами для защиты людей, Украины, всей Европы".

"Это не значит, что сейчас время почивать на лаврах. Путь – впереди. Движение – впереди. То, для чего мы нуждаемся в не меньшем единстве, чем раньше. В не меньшей сосредоточенности, чем раньше", – подчеркнул Зеленский.

Он также озвучил задачи, которые стоят перед обществом.

"Как и раньше, наши позиции на фронте, все наши воины на позициях должны поддерживаться украинскими позициями политически и информационно, силой оружия и силой нашего общественного единения, нашей внутренней стойкостью и прочностью связей Украины с миром. И это то, что является задачей как государства, так и всех в государстве, как Украины, так и всех в мире, кто ценит свободную жизнь и международный порядок, основанный на правилах", – объяснил Зеленский.

По словам президента Украины, "глупо просто пассивно надеяться, что победу принесет кто-то другой, тот, кто сейчас в окопах, кто сейчас в штурмах".

"Это общая задача. Победа одерживается всеми. Теми, кто за нее сражается, и теми, кто дает оружие. Теми, кто сокращает возможности государства-террориста, и теми, кто увеличивает возможности Украины. Так же, как в составе ставки [верховного главнокомандующего] каждый отвечает за свою часть обороны государства, на пути к победе каждому и каждой следует понимать: а что является вашими шагами к победе? И на весь ли путь хватает этих шагов?" – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае. 28 февраля 2023 года Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации.

25 марта Зеленский говорил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, вторжение, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, военнослужащий
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