Зеленский: Термин "проигрыш" должен стать спутником термина "агрессор". И только украинская победа это обеспечит

"Все, что усиливает защиту Украины от российского террора, все, что дает нашим воинам больше возможностей для активного движения, – все это защищает и каждого в странах-партнерах, каждого в Европе, каждого в мире. Термин "проигрыш" должен стать спутником термина "агрессор". И только украинская победа это обеспечит", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто ее приближает.

"Приближает в боях ради нашего государства – в Марьинке и в Бахмуте, под Авдеевкой и под Кременной, в Запорожье и на Херсонщине, Харьковщине, и в прочности всего нашего приграничья. Выиграть бой для Украины – это выиграть бой и для себя. Следует об этом помнить. Всегда. А особенно тем, кто пытается выигрывать только для себя лично. И совсем не на передовой. Спасибо всем, кто заботится об Украине!" – сказал президент.