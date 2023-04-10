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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британский миллиардер Брэнсон стал амбасадором платформы United24

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Зеленский и Брэнсон встретились в Киеве
Зеленский и Брэнсон встретились в Киеве
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля встретился в Киеве с британским миллиардером, основателем компании Virgin Group и неприбыльного фонда Virgin Unite Ричардом Брэнсоном, который стал новым амбасадором фандрейзинговой платформы United24. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Я рад, что вы решили стать амбасадором United24. Очень важно, что к этой платформе подключаются новые известные и влиятельные личности. Одна из главных задач – сохранять внимание мира к войне России против Украины, которая продолжается уже больше года. Кроме того, есть очень конкретные вопросы, по которым мы можем работать вместе", – сказал Зеленский.

Он отметил, что одним из приоритетов является восстановление Украины и ее инфраструктуры, в частности – образовательной. По его словам, украинские учебные заведения нуждаются в цифровизации и оснащении соответствующим оборудованием, обеспечении бомбоубежищами.

Еще один вызов для Украины – разминирование, отметил президент. Для этого, по его словам, Украине нужна соответствующая помощь, в том числе технологическая.

Также Зеленский рассказал Брэнсону о массовой депортации россиянами украинских детей в Россию. По его словам, необходимо оказывать давление на РФ в этом вопросе, в частности – информационное.

Как сообщили в пресс-службе, Бренсон отметил, что он восхищается мужеством украинского народа и для него честь – стать амбасадором United24.

"Я с нетерпением жду возможности использовать глобальный охват и сети Virgin Unite, чтобы помочь поддержать работу United24 для народа Украины", – сказал бизнесмен.

Контекст:

Брэнсон регулярно выступает в поддержку Украины. К примеру, в конце января 2022 года он опубликовал статью, в которой заявил, что лидеры бизнеса должны объединиться и отстоять суверенитет Украины на фоне тогдашнего обострения российской агрессии.

В апреле он обратился к гражданам Украины со словами поддержки во время войны против российских оккупантов.

29 июня бизнесмен посещал Украину. Согласно сообщению руководителя поселковой администрации Гостомеля Тараса Думенко, бизнесмен интересовался аэродромом госпредприятия "Антонов" и возможностями его восстановления.

United24 – глобальная инициатива в поддержку Украины. Деньги от спонсоров поступают на счета Национального банка Украины, а потом направляются профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая 2022 года. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

По состоянию на 7 апреля платформа собрала более $300 млн.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Ричард Брэнсон, Владимир Зеленский, война России против Украины, United24
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