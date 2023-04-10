Британский миллиардер Брэнсон стал амбасадором платформы United24

"Я рад, что вы решили стать амбасадором United24. Очень важно, что к этой платформе подключаются новые известные и влиятельные личности. Одна из главных задач – сохранять внимание мира к войне России против Украины, которая продолжается уже больше года. Кроме того, есть очень конкретные вопросы, по которым мы можем работать вместе", – сказал Зеленский.

Он отметил, что одним из приоритетов является восстановление Украины и ее инфраструктуры, в частности – образовательной. По его словам, украинские учебные заведения нуждаются в цифровизации и оснащении соответствующим оборудованием, обеспечении бомбоубежищами.

Еще один вызов для Украины – разминирование, отметил президент. Для этого, по его словам, Украине нужна соответствующая помощь, в том числе технологическая.

Также Зеленский рассказал Брэнсону о массовой депортации россиянами украинских детей в Россию. По его словам, необходимо оказывать давление на РФ в этом вопросе, в частности – информационное.

Как сообщили в пресс-службе, Бренсон отметил, что он восхищается мужеством украинского народа и для него честь – стать амбасадором United24.

"Я с нетерпением жду возможности использовать глобальный охват и сети Virgin Unite, чтобы помочь поддержать работу United24 для народа Украины", – сказал бизнесмен.