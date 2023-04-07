Украина получила взносы через платформу United24 более чем из 110 стран – Зеленский

"За 11 месяцев работы фандрейзинговой платформы United24 благодаря пожертвованиям из более чем 110 стран собрано более $300 млн", – отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина ощущает поддержку всего мира в борьбе за свободу и независимость.

Контекст:

United24 – глобальная инициатива в поддержку Украины. Деньги от спонсоров поступают на счета Национального банка Украины, а потом направляются профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая 2022 года. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.