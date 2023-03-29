Беар Гриллс стал амбассадором United24

По его словам, Гриллс будет продвигать направление "Восстановление Украины", чтобы больше украинцев вернулись в свои дома.
Федоров отметил, что с первых дней полномасштабного вторжения Гриллс активно поддерживает Украину. Образовательная компания Беара вместе с Amazon и Accenture разрабатывает обучающую платформу BecomingX Ukraine для помощи украинцам.
"Рад, что к президентской платформе United24 присоединяется еще больше крутых людей. Они помогают доносить правду и объединять мир вокруг Украины", – написал Федоров.
Эдвард Майкл (Беар) Гриллс – британский путешественник, телеведущий и писатель. Больше всего знаменит благодаря телепрограмме Man vs. Wild ("Выжить любой ценой"), в которой он демонстрирует навыки выживания в различных условиях в дикой природе.
В декабре 2022 года Гриллс посетил Украину и снял фильм "Зона боевых действий: Беар Гриллс встречается с президентом Зеленским". В настоящее время он вышел в прокат в США и Великобритании, сообщил Федоров.
United24 – глобальная инициатива в поддержку Украины. Деньги от спонсоров поступают на счета Национального банка Украины, а потом направляются профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.
О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины президент Украины Владимир Зеленский объявил 5 мая 2022 года. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.
Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и бывший главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко. Амбассадорами проекта являются, в частности, украинская теннисистка Элина Свитолина, американский актер, сценарист и продюсер Лиев Шрайбер, американская группа Imagine Dragons, креативный директор французского дома моды Balenciaga Демна Гвасалия, американская актриса и певица Барбра Стрейзанд, американский актер Марк Хэмилл, который сыграл Люка Скайуокера в "Звездных войнах", украинский боксер Александр Усик, американский астронавт Скотт Келли, актриса Кэтрин Винник.
19 марта Зеленский сообщил, что United24 собрала уже более $300 млн взносов.