Беар Гриллс стал амбассадором United24

Гриллс в декабре встречался с Зеленским в Киеве Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

По его словам, Гриллс будет продвигать направление "Восстановление Украины", чтобы больше украинцев вернулись в свои дома.

Федоров отметил, что с первых дней полномасштабного вторжения Гриллс активно поддерживает Украину. Образовательная компания Беара вместе с Amazon и Accenture разрабатывает обучающую платформу BecomingX Ukraine для помощи украинцам.

"Рад, что к президентской платформе United24 присоединяется еще больше крутых людей. Они помогают доносить правду и объединять мир вокруг Украины", – написал Федоров.