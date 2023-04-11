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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о сегодняшнем обмене пленными: Продолжаем работать, чтобы вернуть всех наших из российской неволи

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Зеленский об обмене: Сотня семей перед Пасхой получила настоящую радость
Зеленский об обмене: Сотня семей перед Пасхой получила настоящую радость
Фото: president.gov.ua

Украина продолжит работать над освобождением всех украинцев, которые находятся в российском плену. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 10 апреля, опубликованном на его сайте.

Президент напомнил, что сегодня из плена РФ удалось освободить 100 военнослужащих – 80 защитников и 20 защитниц Украины.

"Это армейцы, пограничники, воины Военно-морских сил, нацгвардейцы. Среди них, кстати, защитники "Азовстали". Это сотня семей, которые перед Пасхой получили настоящую радость. И, конечно, продолжаем работать, чтобы вернуть всех наших из российской неволи. Помним о каждом и каждой! И вернем!" – заявил глава государства.

Он поблагодарил всех. кто участвует в организации обменов.

"Я благодарю всех в нашем координационном центре Главного управления разведки Минобороны, благодарю каждого, кто занимается переговорами и подготовкой обменов: ребята [начальника ГУР Кирилла] Буданова, [глава Офиса президента Андрей] Ермак, [глава Службы безопасности Украины Василий] Малюк, [омбудсмен Дмитрий] Лубинец... Молодцы, ребята! А особенно я благодарен всем, кто поддерживает наших людей после освобождения и заботится о лечении, об адаптации. Это важно", – добавил Зеленский.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из российского плена удалось освободить 2105 человек, включая тех, кого вернули 10 апреля.

Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября 2022 года. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, плен, Владимир Зеленский, война России против Украины, обмен пленными
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