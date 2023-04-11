Зеленский о сегодняшнем обмене пленными: Продолжаем работать, чтобы вернуть всех наших из российской неволи

Президент напомнил, что сегодня из плена РФ удалось освободить 100 военнослужащих – 80 защитников и 20 защитниц Украины.

"Это армейцы, пограничники, воины Военно-морских сил, нацгвардейцы. Среди них, кстати, защитники "Азовстали". Это сотня семей, которые перед Пасхой получили настоящую радость. И, конечно, продолжаем работать, чтобы вернуть всех наших из российской неволи. Помним о каждом и каждой! И вернем!" – заявил глава государства.

Он поблагодарил всех. кто участвует в организации обменов.

"Я благодарю всех в нашем координационном центре Главного управления разведки Минобороны, благодарю каждого, кто занимается переговорами и подготовкой обменов: ребята [начальника ГУР Кирилла] Буданова, [глава Офиса президента Андрей] Ермак, [глава Службы безопасности Украины Василий] Малюк, [омбудсмен Дмитрий] Лубинец... Молодцы, ребята! А особенно я благодарен всем, кто поддерживает наших людей после освобождения и заботится о лечении, об адаптации. Это важно", – добавил Зеленский.