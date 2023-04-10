Зеленский ввел Камышина в состав ставки верховного главнокомандующего

В состав ставки Зеленский включил министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина.

Верховная Рада назначила Камышина на должность министра 21 марта. 4 апреля Зеленский ввел его в состав Совета нацбезопасности и обороны.

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение 2022 года года он провел 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 20 раз, последний раз – 7 апреля.