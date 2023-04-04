Зеленский ввел главу Минстратегпрома Украины Камышина в состав СНБО

"...ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Камышина Александра Николаевича – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", – говорится в документе.
Указ вступает в силу в день публикации.
Камышин в 2021–2023 годах возглавлял "Укрзалізницю".
3 марта этого года Зеленский назначил Камышина своим внештатным советником, а 24 марта освободил его от выполнения обязанностей.
21 марта Верховная Рада назначила Камышина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.