Зеленский провел заседание ставки, участники обсудили обеспечение ВСУ боеприпасами и вопрос комплектования новосозданных бригад сил обороны

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.
Отмечается, что участники заслушали доклады по общей оперативной обстановке на передовой и ситуации на участках фронта в пределах зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск.
"Руководство разведки проинформировало о возможных действиях государства-агрессора в ближайшей перспективе. Участники заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений боеприпасами, – сказано в сообщении. – Кроме того, было продолжено рассмотрение вопроса по комплектованию личным составом, вооружением и военной техникой новосозданных бригад сил обороны".
Среди прочего, члены ставки обсудили "вопросы повышения эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок сил безопасности и обороны Украины во время выполнения боевых задач", добавили в ОПУ.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение 2022 года он провел 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 20 раз, последний раз – 7 апреля.