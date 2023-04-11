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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел заседание ставки, участники обсудили обеспечение ВСУ боеприпасами и вопрос комплектования новосозданных бригад сил обороны

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В 2023 году Зеленский собирал ставку более 20 раз, последний раз 7 апреля
В 2023 году Зеленский собирал ставку более 20 раз, последний раз – 7 апреля
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.

Отмечается, что участники заслушали доклады по общей оперативной обстановке на передовой и ситуации на участках фронта в пределах зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск.

"Руководство разведки проинформировало о возможных действиях государства-агрессора в ближайшей перспективе. Участники заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений боеприпасами, – сказано в сообщении. – Кроме того, было продолжено рассмотрение вопроса по комплектованию личным составом, вооружением и военной техникой новосозданных бригад сил обороны".

Среди прочего, члены ставки обсудили "вопросы повышения эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок сил безопасности и обороны Украины во время выполнения боевых задач", добавили в ОПУ.

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение 2022 года он провел 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 20 раз, последний раз – 7 апреля.

Теги: Украина, вооружение, военная техника, разведка, боеприпасы, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, президент, безопасность, доклад, заседание
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