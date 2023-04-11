Зеленский провел заседание ставки, участники обсудили обеспечение ВСУ боеприпасами и вопрос комплектования новосозданных бригад сил обороны

В 2023 году Зеленский собирал ставку более 20 раз, последний раз – 7 апреля Фото: president.gov.ua

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.

Отмечается, что участники заслушали доклады по общей оперативной обстановке на передовой и ситуации на участках фронта в пределах зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск.

"Руководство разведки проинформировало о возможных действиях государства-агрессора в ближайшей перспективе. Участники заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений боеприпасами, – сказано в сообщении. – Кроме того, было продолжено рассмотрение вопроса по комплектованию личным составом, вооружением и военной техникой новосозданных бригад сил обороны".

Среди прочего, члены ставки обсудили "вопросы повышения эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок сил безопасности и обороны Украины во время выполнения боевых задач", добавили в ОПУ.