Повестки – независимо от места учета. Кабмин Украины расширил полномочия территориальных центров комплектования

Кабмин закрепил в положении о ТЦК, что мероприятия по призыву и оповещению граждан центры могут проводить независимо от места пребывания украинцев на воинском учете Фото: depositphotos.com

Согласно документу, Кабмин внес в постановление о положении о ТЦК изменения, касающиеся задач и функций центров.

Правительство сняло с территориальных центров задачу по подготовке и ведению территориальной обороны.

Абзац 11 пункта 9 положения правительство изменило и изложило таким образом:

"Территориальные центры комплектования и социальной поддержки в соответствии с возложенными на них задачами [...] осуществляют мероприятия оповещения и призыва граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки): на военную службу по призыву лиц офицерского состава; на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву); на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период (независимо от места их пребывания на воинском учете)".

Ранее в этом абзаце формулировка была, что ТЦК "осуществляют мероприятия по призыву граждан на военную службу по призыву лиц офицерского состава, на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, и на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период".

Также, согласно изменениям, правительство дополнило новым абзацем пункт 14 о полномочиях руководителя ТЦК.

Теперь начальники центров ответственны также за проведение мероприятий по оповещению и призыву граждан на военную службу по призыву из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву) и на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, в соответствии с порядком мобилизационного развертывания, определенного Минобороны и Генеральным штабом Вооруженных сил, а также на военную службу по призыву лиц офицерского состава.