Повестки – независимо от места учета. Кабмин Украины расширил полномочия территориальных центров комплектования

Согласно документу, Кабмин внес в постановление о положении о ТЦК изменения, касающиеся задач и функций центров.
Правительство сняло с территориальных центров задачу по подготовке и ведению территориальной обороны.
Абзац 11 пункта 9 положения правительство изменило и изложило таким образом:
"Территориальные центры комплектования и социальной поддержки в соответствии с возложенными на них задачами [...] осуществляют мероприятия оповещения и призыва граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки): на военную службу по призыву лиц офицерского состава; на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву); на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период (независимо от места их пребывания на воинском учете)".
Ранее в этом абзаце формулировка была, что ТЦК "осуществляют мероприятия по призыву граждан на военную службу по призыву лиц офицерского состава, на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, и на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период".
Также, согласно изменениям, правительство дополнило новым абзацем пункт 14 о полномочиях руководителя ТЦК.
Теперь начальники центров ответственны также за проведение мероприятий по оповещению и призыву граждан на военную службу по призыву из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву) и на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, в соответствии с порядком мобилизационного развертывания, определенного Минобороны и Генеральным штабом Вооруженных сил, а также на военную службу по призыву лиц офицерского состава.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
В Украине мобилизация идет в плановом порядке, отдельных волн нет, подчеркивала замминистра обороны Анна Маляр 27 марта. По словам министра обороны Алексея Резникова, план по мобилизации еще не завершен "и тем более не превышен".