Мобилизация на оккупированных территориях продолжается. Мэр Мелитополя призвал мужчин выезжать и назвал маршруты

"Вражеские военкоматы проводят переучет всех жителей временно оккупированных территорий, в первую очередь мужского пола. Также три недели назад [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин издал указ, которым легализовал мобилизацию на оккупированных территориях. Во-первых, в росгвардию можно вступить не только с российским паспортом. То есть даже с паспортом Украины будут призывать в росгвардию. Во-вторых, сняты ограничения в возрасте, то есть могут призвать даже в 60, 65 лет", – сказал он.

Федоров подчеркнул, что из-за этого жителям оккупированных территорий грозит опасность. Он призвал как можно скорее выезжать оттуда. По его словам, тенденция выезда уже наблюдается. За последние недели с оккупированных территорий выехало несколько тысяч жителей из Мелитопольского района, сказал он.

"Из оккупированной части Запорожской области есть два выезда – через Крым и через Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и линию «ДНР». Жители предпочитают через Крым, потому что этот путь безопаснее. После «пункта пропуска» в Чонгаре остальные фильтрации проходятся легче. Дальше можно [выехать] через Грузию, через границу РФ с ЕС и через пеший пункт пропуска в Сумской области. Да, сложно, да, 4-5 дней, но люди выезжают, и мы готовы помогать им вместе с международными партнерами", – сказал он.