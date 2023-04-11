Мобилизация на оккупированных территориях продолжается. Мэр Мелитополя призвал мужчин выезжать и назвал маршруты

"Вражеские военкоматы проводят переучет всех жителей временно оккупированных территорий, в первую очередь мужского пола. Также три недели назад [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин издал указ, которым легализовал мобилизацию на оккупированных территориях. Во-первых, в росгвардию можно вступить не только с российским паспортом. То есть даже с паспортом Украины будут призывать в росгвардию. Во-вторых, сняты ограничения в возрасте, то есть могут призвать даже в 60, 65 лет", – сказал он.
Федоров подчеркнул, что из-за этого жителям оккупированных территорий грозит опасность. Он призвал как можно скорее выезжать оттуда. По его словам, тенденция выезда уже наблюдается. За последние недели с оккупированных территорий выехало несколько тысяч жителей из Мелитопольского района, сказал он.
"Из оккупированной части Запорожской области есть два выезда – через Крым и через Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и линию «ДНР». Жители предпочитают через Крым, потому что этот путь безопаснее. После «пункта пропуска» в Чонгаре остальные фильтрации проходятся легче. Дальше можно [выехать] через Грузию, через границу РФ с ЕС и через пеший пункт пропуска в Сумской области. Да, сложно, да, 4-5 дней, но люди выезжают, и мы готовы помогать им вместе с международными партнерами", – сказал он.
21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщал, что Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек. В том числе захватчики проводят мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины.
24 марта Bloomberg написало, что Россия планирует мобилизовать 400 тыс. человек для сдерживания контрнаступления ВСУ. Российский политолог Станислав Белковский отметил, что в Кремле на выполнение этой задачи отвели два месяца. Для этого региональные чиновники получили квоты на набор и рассылают потенциальным добровольцам повестки для прихода в призывные комиссии. В то же время некоторые официальные лица в Москве не верят, что удастся собрать 400 тыс. новых военных.