Геннадий Гудков: Я предвижу силовые методы мобилизации россиян на фронт

"Заканчивается пушечное мясо, заканчивается резерв, который намобилизовали. По разным причинам заканчивается, в первую очередь из-за больших потерь. Сейчас уже они пошли по пути разнарядки. Ходят упорные слухи, что Москва получила разнарядку на 27 тысяч, поэтому вполне возможно, что и странички, и военкоматы, и вербовщики ходят и уговаривают срочников", – рассказал он.
По мнению Гудкова, срочники – это "молодые парни, которые попадают во враждебную среду".
"Он деморализован, подавлен, ему тяжело. [...] И тут приходит добрый дядя: "Какого хрена ты тут мучаешься? Давай подпишешь контракт", – описал ситуацию политик. Он отметил, что срочники "могут запросто" соглашаться на условия вербовщиков.
По его мнению, оккупанты рассматривают срочников как ресурс – "для них это вербовочные базы".
"Пацаны, которых набрали, которые плохо соображают, которые находятся в таких стрессовых и психологически сложных ситуациях. Почему бы их не вербовать? На все хитрости они горазды, лишь бы набрать, выполнить разнарядку. Они ее не выполнят. Поэтому я предвижу все-таки какие-то силовые методы мобилизации на фронт. Они будут. Они, может, не будут иметь того размаха, как могилизация 21 сентября. Сейчас они убедятся, что разнарядки не выполняются, призыв идет не по плану. Скажут: "Включаем механизм принудительной мобилизации и оправки на фронт". Я думаю, что этим оно и закончится", – добавил спикер.
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщал, что Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек.
По данным Bloomberg, РФ в 2022 году мобилизовала более 500 тыс. человек, из них около 100 тыс. были завербованы в частные военные компании, в том числе "Вагнер".