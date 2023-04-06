Геннадий Гудков: Я предвижу силовые методы мобилизации россиян на фронт

Гудков: Скажут: "Включаем механизм принудительной мобилизации и оправки на фронт". Я думаю, что этим оно и закончится Скриншот: ТСН / YouTube

"Заканчивается пушечное мясо, заканчивается резерв, который намобилизовали. По разным причинам заканчивается, в первую очередь из-за больших потерь. Сейчас уже они пошли по пути разнарядки. Ходят упорные слухи, что Москва получила разнарядку на 27 тысяч, поэтому вполне возможно, что и странички, и военкоматы, и вербовщики ходят и уговаривают срочников", – рассказал он.

По мнению Гудкова, срочники – это "молодые парни, которые попадают во враждебную среду".

"Он деморализован, подавлен, ему тяжело. [...] И тут приходит добрый дядя: "Какого хрена ты тут мучаешься? Давай подпишешь контракт", – описал ситуацию политик. Он отметил, что срочники "могут запросто" соглашаться на условия вербовщиков.

По его мнению, оккупанты рассматривают срочников как ресурс – "для них это вербовочные базы".

"Пацаны, которых набрали, которые плохо соображают, которые находятся в таких стрессовых и психологически сложных ситуациях. Почему бы их не вербовать? На все хитрости они горазды, лишь бы набрать, выполнить разнарядку. Они ее не выполнят. Поэтому я предвижу все-таки какие-то силовые методы мобилизации на фронт. Они будут. Они, может, не будут иметь того размаха, как могилизация 21 сентября. Сейчас они убедятся, что разнарядки не выполняются, призыв идет не по плану. Скажут: "Включаем механизм принудительной мобилизации и оправки на фронт". Я думаю, что этим оно и закончится", – добавил спикер.