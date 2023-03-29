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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украине нужна победа". Залужный обсудил с главкомом сил НАТО в Европе поставку боеприпасов для ВСУ

Залужный договорился с Каволи "и дальше активно взаимодействовать"
Залужный договорился с Каволи "и дальше активно взаимодействовать"
Фото: ЕРА

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 29 марта провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом главком ВСУ сообщил в Facebook. 

По словам Залужного, он и Каволи обратили внимание на "важные оборонные вопросы".

"Обсудили поставки вооружения, техники и боеприпасов. Поблагодарил партнеров за подготовку украинских военных и другую важную помощь. Договорились и дальше активно взаимодействовать. Украине нужна победа", – добавил он. 

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid02gJ7x4zvZJwE8Fzayg1V4j5FWni5aDpD5gCQmPhU8QrW8w37wnN2i9dnc7c1yM7eLl

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Сейчас наиболее интенсивные бои идут на востоке Украины.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял 13 января, что Украина готовится к возможному новому наступлению российских оккупантов этой весной – в апреле или в мае

Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта заявил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: вооружение, боеприпасы, война России против Украины, Валерий Залужный, Кристофер Каволи, контрнаступление
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