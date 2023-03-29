Домогательства к женщинам-военным, избиения и расстрелы сослуживцев. Отслужившая россиянка рассказала об издевательствах в армии РФ

Маргарита ранее 11 лет служила в армии, но в 2017-м вышла на пенсию. Заключить новый контракт ей предложили летом 2022 года. Она согласилась, поскольку, по ее словам, за пять лет не смогла найти нормальной работы и "не прижилась на гражданке".

По специальности Маргарита – связист, но ее распределили в медицинскую роту, в которой, однако, оказалась не сразу. По ее словам, полковник, которому она приглянулась, в приказном порядке определил ее в штаб.

"Когда вышла уже в штаб на работу и стала с ребятами из отдела кадров поближе общаться, они мне сказали: "Полкан на тебя глаз положил. Будешь полевой женой, наверное". Я спросила, как это, а они ответили: готовить, стирать и ублажать", – говорит россиянка.

Через месяц Маргариту отправили вместе с полком в Украину, где к ней продолжал домогаться полковник. По ее словам, поняв, что она не согласится на роль "полевой жены", полковник приказал создать для нее невыносимые условия, которые вынудили бы ее согласиться.

"Когда мы приехали за ноль и я, наконец, попала в медроту, ее командир сказал мне, что полкан велел меня жестко наказать. Месяц я просто жила на улице. Когда другие ночевали в палатках и домиках, я спала на земле, возле дороги, в маленьком лесочке. Вместе с мышами-полевками. Пыталась как-то себя согреть, конечно. Но, когда ты замерз, ты не уснешь никогда. Могли и голодной оставить. Сломать хотели, в общем, чтобы я согласилась с ним спать. Но я выдержала, и, когда он понял это, меня сразу же закинули в артиллерию, тоже по его приказу. В красную зону, на самый передок. Может, думал, что я там сдохну", – вспоминает женщина.

В медроте, по словам Маргариты, вместе с ней было семь женщин в возрасте от 23 до 38 лет, и каждую пытались "подложить под командиров взводов.

"Одну в разведку, другую к танкистам, третью в пехоту. Когда мы туда заходили, никто, конечно, не знал, что там происходит. А когда мы все поняли, назад уже дороги не было. Я своими глазами видела, как офицер-взводник подстрелил "свою" девушку Светлану. Перепили они там или ревность какая-то была, не знаю. А обставили так, будто это украинцы сделали. Он себе руку прострелил, как будто бы ее защищал, и недели через три где-то вернулся обратно из госпиталя", – говорит она.

Маргарита уточняет, что перед тем, как все случилось, командир взвода с позывным Акация, выстреливший в Светлану, избивал ее прикладом.

Издевательствам в российской армии подвергались не только женщины, но и мужчины, говорит Маргарита. В частности, тех, кто не хотел идти на передовую, держали голыми в холодном и сыром подвале с крысами. А если это не помогало, то использовали еще более жестокий способ: заставлял рыть могилы и ложиться в них.

"Другие ребята под дулами автоматов землей присыпают их сверху полностью. Даже головы не остается снаружи. Ну, какое-то время так можно пролежать. Потом взводник или ротный отходит и на вскидку стреляет по этим ямам очередью. В кого попал – до свидания, а кто выживал – дураком уже из этой ямы вылезал. Им все равно уже было. Их на передок и отправляли. Кто-то не вернулся, а многие мужики взрослые до сих пор ссутся", – говорит Маргарита.

Мобилизованных россиян, которых избивали свои же, она выхаживала несколько раз. В госпиталь их отправляли только в крайнем случае, при угрозе смерти. Других не вывозили, чтобы не "палиться".

Маргарита пожаловалась также и на плохое обеспечение российской армии: солдатам задерживали зарплаты, не хватало как боеприпасов, так и техники.

"Я сначала в Нижнем Новгороде была, и там огромная погрузка шла: БТР, танки, БМП. Первая погрузка трое суток длилась. Вторая погрузка тоже огромная. Мы сами вместе с этой техникой ехали поездом, ждали, пока все погрузится. А когда мы зашли за ноль, ничего почти не было для войны. Куда все это делось, продали, что ли? Но рот не откроешь, хотя все прекрасно понимали. Я думаю, что это все продавалось украинцам, и это не только мое мнение. Поэтому у нас и потери такие страшенные. Да что там говорить, если на передок без автоматов отправляли", – говорит она.

Сейчас Маргарита находится на реабилитации. В воинской части и военкомате ей посоветовали не появляться, поскольку пристававший к женщине полковник опять хочет вывезти ее "на ноль". Сама же Маргарита хочет продолжить службу, но в другом полку или на приграничной территории.