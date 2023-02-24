Украинские ВВС и артиллерия за сутки атаковали оккупантов около 20 раз. Поражены несколько районов сосредоточения армии РФ и склады – Генштаб

ВСУ также провели четыре успешные атаки по позициям зенитно-ракетных комплексов армии РФ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы противника, склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов и еще один важный объект врага", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 23 февраля 2023 года, оккупанты потеряли в войне против Украины 299 самолетов, 287 вертолетов, 2029 БПЛА оперативно-тактического уровня, 873 крылатые ракеты.