Зеленский встретился с сенаторами от республиканцев и демократов

Президент рассказал им о ситуации на фронте, а также поделился оценками относительно перспектив развития событий на передовой. Кроме того, стороны обсудили помощь Украине и роль Конгресса в ней.

Участники встречи подробно обсудили дальнейшие направления американской помощи и роль Конгресса в этом процессе.

"Мы боремся за общие ценности – свободу и демократию. Наша победа будет определяющей для развития ситуации в Европе и во всем мире. Продолжение такой комплексной поддержки – оборонной и финансовой – является залогом нашей победы над агрессором", – отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил сенаторов за визит в Украину и президента США Джо Байдена за помощь Украине. Он отметил, что это "важный сигнал поддержки украинского государства и всего народа".

Сенатор от республиканцев Манчин заверил, что США будут продолжать оказывать Украине поддержку и помогут победить агрессию РФ. Об этом но сказал на брифинге после встречи, сообщило "Интерфакс-Украина".

В свою очередь сенатор от демократов Мурковски отметила, что цель визита – не только продемонстрировать поддержку, но и получить информацию для того, чтобы Конгресс знал, как дальше поддерживать Киев, и что это "стоит каждого цента”.

Сенатор Келли добавил, что США обязаны поставить Украине ту помощь, которая необходима военные на поле боя.