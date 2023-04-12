Зеленский встретился с сенаторами от республиканцев и демократов

Президент рассказал им о ситуации на фронте, а также поделился оценками относительно перспектив развития событий на передовой. Кроме того, стороны обсудили помощь Украине и роль Конгресса в ней.
Участники встречи подробно обсудили дальнейшие направления американской помощи и роль Конгресса в этом процессе.
"Мы боремся за общие ценности – свободу и демократию. Наша победа будет определяющей для развития ситуации в Европе и во всем мире. Продолжение такой комплексной поддержки – оборонной и финансовой – является залогом нашей победы над агрессором", – отметил глава государства.
Зеленский поблагодарил сенаторов за визит в Украину и президента США Джо Байдена за помощь Украине. Он отметил, что это "важный сигнал поддержки украинского государства и всего народа".
Сенатор от республиканцев Манчин заверил, что США будут продолжать оказывать Украине поддержку и помогут победить агрессию РФ. Об этом но сказал на брифинге после встречи, сообщило "Интерфакс-Украина".
В свою очередь сенатор от демократов Мурковски отметила, что цель визита – не только продемонстрировать поддержку, но и получить информацию для того, чтобы Конгресс знал, как дальше поддерживать Киев, и что это "стоит каждого цента”.
Сенатор Келли добавил, что США обязаны поставить Украине ту помощь, которая необходима военные на поле боя.
Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
20 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн. Это 34-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона с августа 2021 года, указали в минобороны страны. 3 апреля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби анонсировал новый пакет помощи от Америки.
В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $33,2 млрд с момента прихода к власти администрации Джо Байдена, в том числе более $32,5 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, указали в Пентагоне.