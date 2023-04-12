США могут продемонстрировать свое лидерство, предоставив Украине самолеты F-15 или F-16 – Шмыгаль

"Чтобы защитить себя и Европу, нам нужно больше тяжелой техники, а также самолетов. Мы искренне приветствуем решение США присоединиться к танковой коалиции. [...] Чтобы наше контрнаступление было успешным, нам требуется увеличение таких запасов. В современной войне превосходство в воздухе имеет решающее значение. Именно поэтому Украина инициирует создание новой так называемой истребительной коалиции, и мы приглашаем Соединенные Штаты стать ее важнейшим участником. Америка может еще раз продемонстрировать свое лидерство, предоставив Украине самолеты F-15 или F-16", – сказал он.

Глава украинского правительства поблагодарил народ США и руководство страны "за их неизменную и постоянную военную поддержку" Украины.

"Мы благодарны Америке за инициативу и создание контактной группы по обороне Украины, в которую сегодня входят более 50 стран. США – наш крупнейший партнер в том, что касается военной помощи", – подчеркнул Шмыгаль.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В США Шмыгаль отправился на самолете с тремя эмодзи, среди которых – изображение истребителя.