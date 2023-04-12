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США могут продемонстрировать свое лидерство, предоставив Украине самолеты F-15 или F-16 – Шмыгаль

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Шмыгаль побывал в Пентагоне
Шмыгаль побывал в Пентагоне
Фото: ЕРА

12 апреля во время визита в США премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал американские власти предоставить Украине истребители для эффективного противостояния российской агрессии. Стенограмму его встречи с главой минобороны США Ллойдом Остином опубликовал сайт Пентагона.

"Чтобы защитить себя и Европу, нам нужно больше тяжелой техники, а также самолетов. Мы искренне приветствуем решение США присоединиться к танковой коалиции. [...] Чтобы наше контрнаступление было успешным, нам требуется увеличение таких запасов. В современной войне превосходство в воздухе имеет решающее значение. Именно поэтому Украина инициирует создание новой так называемой истребительной коалиции, и мы приглашаем Соединенные Штаты стать ее важнейшим участником. Америка может еще раз продемонстрировать свое лидерство, предоставив Украине самолеты F-15 или F-16", – сказал он.

Глава украинского правительства поблагодарил народ США и руководство страны "за их неизменную и постоянную военную поддержку" Украины.

"Мы благодарны Америке за инициативу и создание контактной группы по обороне Украины, в которую сегодня входят более 50 стран. США – наш крупнейший партнер в том, что касается военной помощи", – подчеркнул Шмыгаль.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В США Шмыгаль отправился на самолете с тремя эмодзи, среди которых – изображение истребителя.

Контекст:

Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16

Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил (ВС) в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он. Игнат добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29. 

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина не будет ждать для контрнаступления поставок боевых самолетов. "Я считаю, что получение боевых самолетов и опция ближайшего контрнаступления будут разделены во времени", – сказал он 29 марта.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, война, авиация, истребители, самолеты, война России против Украины, визит, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Ллойд Остин
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