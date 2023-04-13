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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский выступил на третьем заседании министерского круглого стола по поддержке Украины

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Зеленский призвал конфисковать российские активы и пустить их на помощь Украине
Зеленский призвал конфисковать российские активы и пустить их на помощь Украине
Фото: Kristalina Georgieva / Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в третьем заседании круглого стола министров под общим руководством правительства Украины, Группы Всемирного банка и МВФ. Об этом сообщается на сайте президента 12 апреля.

Зеленский в своем обращении к участникам заседания заявил, что необходимо не дать стране-агрессору ни единого шанса победить. Он напомнил, что после агрессии руины приходится восстанавливать десятилетиями.

"Благодаря партнерам на этот год обеспечено финансово большинство текущих расходов на поддержание нормальной жизни. Но остаются незакрытыми основные потребности в восстановлении – жилье, энергетика, транспорт, социальная и гуманитарная сфера, публичные услуги. Недавно я посетил все приграничные регионы нашей страны, сопредельные с Россией. Больно это видеть. Разбитые боями города, сожженные села, мертвые – потому что заминированные – поля… Поддержка быстрого обновления – это буквально часть антитеррористической работы. Убирая то, что было разрушено, мы побеждаем и главную цель террора – возвращаем нормальную жизнь", – сказал он.

Зеленский отметил, что активы агрессора должны быть направлены на восстановление причиненных им убытков. По его словам, едва ли не впервые в истории мир имеет такую масштабную возможность возложить возмещение ущерба от неспровоцированной и незаконной войны на того, кто виноват в войне.

Президент напомнил, что Всемирный банк дал новую оценку убытков и потребностей Украины в размере $411 млрд, и каждый день Россия увеличивает этот счет. При этом в мире есть российские активы разных видов, покрывающие такой уровень ущерба, отметил Зеленский. Он призвал конфисковать активы РФ и лиц, связанных с ее руководством.

На заседании обсуждались среднесрочные потребности Украины, важные проекты восстановления и сферы международного сотрудничества. В нем принимали участие также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс, министр финансов США Джанет Йеллен и главы делегаций разных стран мира.

Контекст:

31 марта совет МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу для Украины в рамках механизма расширенного финансирования на общую сумму 15,6 млрд долларов США. После утверждения программы был выплачен первый транш в размере 2,7 млрд долларов США, рассказала Георгиева, выступая на заседании. Ее цитирует пресс-служба МВФ.

Она отметила, что разработаны рамки масштабной международной поддержки Украины на следующие четыре года. Цель программы МВФ – помочь Украине в поддержании экономической и финансовой стабильности, проведении важнейших реформ для содействия росту и продвижения вступления в ЕС, сказала Георгиева.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: МВФ, Всемирный банк, помощь, Владимир Зеленский, финансовая помощь, Кристалина Георгиева, война России против Украины, активы
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