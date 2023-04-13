Зеленский выступил на третьем заседании министерского круглого стола по поддержке Украины

Зеленский в своем обращении к участникам заседания заявил, что необходимо не дать стране-агрессору ни единого шанса победить. Он напомнил, что после агрессии руины приходится восстанавливать десятилетиями.

"Благодаря партнерам на этот год обеспечено финансово большинство текущих расходов на поддержание нормальной жизни. Но остаются незакрытыми основные потребности в восстановлении – жилье, энергетика, транспорт, социальная и гуманитарная сфера, публичные услуги. Недавно я посетил все приграничные регионы нашей страны, сопредельные с Россией. Больно это видеть. Разбитые боями города, сожженные села, мертвые – потому что заминированные – поля… Поддержка быстрого обновления – это буквально часть антитеррористической работы. Убирая то, что было разрушено, мы побеждаем и главную цель террора – возвращаем нормальную жизнь", – сказал он.

Зеленский отметил, что активы агрессора должны быть направлены на восстановление причиненных им убытков. По его словам, едва ли не впервые в истории мир имеет такую масштабную возможность возложить возмещение ущерба от неспровоцированной и незаконной войны на того, кто виноват в войне.

Президент напомнил, что Всемирный банк дал новую оценку убытков и потребностей Украины в размере $411 млрд, и каждый день Россия увеличивает этот счет. При этом в мире есть российские активы разных видов, покрывающие такой уровень ущерба, отметил Зеленский. Он призвал конфисковать активы РФ и лиц, связанных с ее руководством.

На заседании обсуждались среднесрочные потребности Украины, важные проекты восстановления и сферы международного сотрудничества. В нем принимали участие также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс, министр финансов США Джанет Йеллен и главы делегаций разных стран мира.