Зеленский: По каждому центу и каждой единице оружия для Украины США имеют полное видение

"Проинформировал о том, что происходит сейчас на поле боя, и о наших возможностях. Как и всегда, мы продемонстрировали, что наши отношения с Америкой в поставке оружия, в финансовой поддержке полностью чисты, полностью прозрачны", – сказал Зеленский.

По словам президента Украины, "относительно каждого цента и каждой единицы оружия партнеры имеют полное видение".

"Это важно, чтобы никакие искусственные манипуляции не портили наше доверие. Конечно, мне было приятно услышать от наших гостей из Соединенных Штатов совершенно положительные слова об Украине и то, чего нам удается достигать вместе в защите от террора", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)