ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский: По каждому центу и каждой единице оружия для Украины США имеют полное видение

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский рассказал о встрече с американскими сенаторами
Зеленский рассказал о встрече с американскими сенаторами
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече в Киеве с делегацией Сената США в составе Джозефа Манчина (Демократическая партия), Лизы Мурковски (Республиканская партия) и Марка Келли (Демократическая партия).

"Проинформировал о том, что происходит сейчас на поле боя, и о наших возможностях. Как и всегда, мы продемонстрировали, что наши отношения с Америкой в поставке оружия, в финансовой поддержке полностью чисты, полностью прозрачны", – сказал Зеленский.

По словам президента Украины, "относительно каждого цента и каждой единицы оружия партнеры имеют полное видение".

"Это важно, чтобы никакие искусственные манипуляции не портили наше доверие. Конечно, мне было приятно услышать от наших гостей из Соединенных Штатов совершенно положительные слова об Украине и то, чего нам удается достигать вместе в защите от террора", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине на десятки миллиардов долларов – преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

С призывами провести аудит предоставленной Украине помощи выступали в декабре в Республиканской партии США. 

Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью ABC News 18 декабря 2022 года заявляла, что Киев приветствует призывы к большей подотчетности Украины. Она отметила, что Украина работает с Конгрессом США на "двухпартийной основе". По словам Маркаровой, уже существует отчетность по бюджетным программам и Украина "ждет продолжения" работы по этому направлению.

26 января 2023 года заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом.

В январе в Агентстве США по международному развитию (USAID) открыли горячую линию для сообщений о возможных нарушениях.

29 марта и.о. генинспектора USAID Николь Анджарелла сообщила в Сенате США, что серьезных нарушений не обнаружено.

12 апреля глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем назвал "беспрецедентным" уровень прозрачности подотчетности о предоставляемой Украине помощи.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, оружие, война, военная помощь, Сенат США, Владимир Зеленский, финансовая помощь, отчет, война России против Украины, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как красиво украсить паску. 10 ярких идей для вдохновения
Как красиво украсить паску. 10 ярких идей для вдохновения
Галина ГРИШИНА
Как определить лучшее место для посадки груши, чтобы был хороший урожай
Как определить лучшее место для посадки груши, чтобы был хороший урожай
Галина ГРИШИНА
"Я сказала себе: придумывай что-то, а то будешь голодной". В новой пародии Ани Лорак "призналась", чем будет зарабатывать на жизнь
"Я сказала себе: придумывай что-то, а то будешь голодной". В новой пародии Ани Лорак "призналась", чем будет зарабатывать на жизнь
На Пугачеву в России написали донос в Генпрокуратуру. Его автор ранее писал донос на Ахеджакову
На Пугачеву в России написали донос в Генпрокуратуру. Его автор ранее писал донос на Ахеджакову
Галина ГРИШИНА
Эти четыре ошибки безвозвратно испортят вкус шашлыка. Эксперты рассказали, как делать не надо
Эти четыре ошибки безвозвратно испортят вкус шашлыка. Эксперты рассказали, как делать не надо
Галина ГРИШИНА
Акриловые ногти можно снять самостоятельно. Эксперт рассказала, как сделать это дома и не повредить натуральные
Акриловые ногти можно снять самостоятельно. Эксперт рассказала, как сделать это дома и не повредить натуральные
Галина ГРИШИНА
62-летний Комаровский: Что бы я выбрал для расслабления? Еду, алкоголь и секс
62-летний Комаровский: Что бы я выбрал для расслабления? Еду, алкоголь и секс
Галина ГРИШИНА
Сухой шампунь. Как правильно использовать, чтобы не пересушить волосы
Сухой шампунь. Как правильно использовать, чтобы не пересушить волосы
Галина ГРИШИНА
Wellboy сообщил о прекращении сотрудничества с продюсерской компанией
Wellboy сообщил о прекращении сотрудничества с продюсерской компанией
Галина ГРИШИНА
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта
Галина ГРИШИНА
Принц Гарри поедет один. Названа причина, по которой жена герцога Сассекского Меган решила пропустить коронацию Чарльза III
Принц Гарри поедет один. Названа причина, по которой жена герцога Сассекского Меган решила пропустить коронацию Чарльза III
Галина ГРИШИНА
"Одобряет". Залужный сделал селфи в толстовке с логотипом волонтерской организации
"Одобряет". Залужный сделал селфи в толстовке с логотипом волонтерской организации
Галина ГРИШИНА
  Белковая глазурь для паски, которая после застывания не трескается и не липнет. Простой рецепт всего из трех ингредиентов
  Белковая глазурь для паски, которая после застывания не трескается и не липнет. Простой рецепт всего из трех ингредиентов
Галина ГРИШИНА
"Досадно, что прошло два года, а не додумались даже облагородить". В сети показали, как выглядит могила Чапкиса. Видео
"Досадно, что прошло два года, а не додумались даже облагородить". В сети показали, как выглядит могила Чапкиса. Видео
Галина ГРИШИНА
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать
Галина ГРИШИНА
  Как собрать хороший урожай картофеля без прополки и окучивания. Назван эффективный и проверенный способ
  Как собрать хороший урожай картофеля без прополки и окучивания. Назван эффективный и проверенный способ
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (66667)
2
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (64532) G
3
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (51011)
4
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (48748)
5
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (46529)
6
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (44176)
7
49-летняя Клум снялась топлес. Фото (43369)
8
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (41891)
 
 
 
 