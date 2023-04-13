Зеленский: По каждому центу и каждой единице оружия для Украины США имеют полное видение

"Проинформировал о том, что происходит сейчас на поле боя, и о наших возможностях. Как и всегда, мы продемонстрировали, что наши отношения с Америкой в поставке оружия, в финансовой поддержке полностью чисты, полностью прозрачны", – сказал Зеленский.
По словам президента Украины, "относительно каждого цента и каждой единицы оружия партнеры имеют полное видение".
"Это важно, чтобы никакие искусственные манипуляции не портили наше доверие. Конечно, мне было приятно услышать от наших гостей из Соединенных Штатов совершенно положительные слова об Украине и то, чего нам удается достигать вместе в защите от террора", – объяснил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине на десятки миллиардов долларов – преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
С призывами провести аудит предоставленной Украине помощи выступали в декабре в Республиканской партии США.
Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью ABC News 18 декабря 2022 года заявляла, что Киев приветствует призывы к большей подотчетности Украины. Она отметила, что Украина работает с Конгрессом США на "двухпартийной основе". По словам Маркаровой, уже существует отчетность по бюджетным программам и Украина "ждет продолжения" работы по этому направлению.
26 января 2023 года заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом.
В январе в Агентстве США по международному развитию (USAID) открыли горячую линию для сообщений о возможных нарушениях.
29 марта и.о. генинспектора USAID Николь Анджарелла сообщила в Сенате США, что серьезных нарушений не обнаружено.
12 апреля глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем назвал "беспрецедентным" уровень прозрачности подотчетности о предоставляемой Украине помощи.