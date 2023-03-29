США не обнаружили серьезных нарушений, связанных с предоставленной Украине помощью – инспектор USAID

По ее словам, в офис генерального инспектора USAID поступило 178 сообщений о возможных нарушениях, связанных с Украиной, "что на 556% больше, чем за предыдущие 11 месяцев".

"На сегодняшний день мы не имеем никаких серьезных криминальных находок, связанных с предоставлением помощи Украине со стороны США. Однако такое увеличение количества сообщений свидетельствует о том, что наша информационно-просветительская работа работает. И что люди знают, как и кому сообщать о потенциальных злоупотреблениях средствами USAID", – объяснила Анджарелла.

Издание отмечает, что позже она сообщила о том, что ее офис сейчас ведет два расследования относительно возможного злоупотребления американской помощью, а еще пять "находятся на стадии предварительного расследования".

Анджарелла подчеркнула, что было потенциальное злоупотребление в ходе тендерных процедур, о них сообщил "один из крупных американских подрядчиков, работающих в Украине", но в этом случае нарушение было предупреждено.

"Серьезные выводы будут сделаны после процесса тщательного расследования или аудита... поэтому на сегодня мы не подтвердили ни одного обвинения", – заявила она.