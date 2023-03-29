США не обнаружили серьезных нарушений, связанных с предоставленной Украине помощью – инспектор USAID

По ее словам, в офис генерального инспектора USAID поступило 178 сообщений о возможных нарушениях, связанных с Украиной, "что на 556% больше, чем за предыдущие 11 месяцев".
"На сегодняшний день мы не имеем никаких серьезных криминальных находок, связанных с предоставлением помощи Украине со стороны США. Однако такое увеличение количества сообщений свидетельствует о том, что наша информационно-просветительская работа работает. И что люди знают, как и кому сообщать о потенциальных злоупотреблениях средствами USAID", – объяснила Анджарелла.
Издание отмечает, что позже она сообщила о том, что ее офис сейчас ведет два расследования относительно возможного злоупотребления американской помощью, а еще пять "находятся на стадии предварительного расследования".
Анджарелла подчеркнула, что было потенциальное злоупотребление в ходе тендерных процедур, о них сообщил "один из крупных американских подрядчиков, работающих в Украине", но в этом случае нарушение было предупреждено.
"Серьезные выводы будут сделаны после процесса тщательного расследования или аудита... поэтому на сегодня мы не подтвердили ни одного обвинения", – заявила она.
Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
В Пентагоне отмечали, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32,8 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $32,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
С призывами провести аудит предоставленной Украине помощи выступали в декабре в Республиканской партии США.
Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью ABC News 18 декабря заявила, что Киев приветствует призывы Республиканской партии к большей подотчетности Украины. Она отметила, что Украина работает с Конгрессом на "двухпартийной основе". По словам Маркаровой, уже существует отчетность по бюджетным программам и Украина "ждет продолжения" работы по этому направлению.
26 января 2023 года заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом.
В USAID открыли горячую линию для сообщений о возможных нарушениях.